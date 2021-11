Tegoed Belgische spaarboekjes daalt tot 298,2 miljard euro: dit is de reden

Spaargids.beNadat het totale spaartegoed van de Belgen in 2020 en begin dit jaar nog stevig was aangedikt, vindt al drie maanden na elkaar een daling plaats. In september slonk het totale saldo met 258 miljoen euro tot 298,2 miljard euro. Verschillende factoren dragen bij tot die lichte koerswijziging. Spaargids.be verklaart.

De coronacrisis heeft het spaargedrag van de huishoudens ingrijpend veranderd. Een gebrek aan consumptiemogelijkheden zorgde voor een toename met 23 miljard euro op gereglementeerde spaarrekeningen. Sinds begin dit jaar flirt het totale bedrag op onze spaarboekjes met de kaap van 300 miljard euro. Nu zich voor de derde maal op rij een daling aftekent, ligt die grens weer wat verder van ons af. In totaal zag de Nationale Bank in het derde kwartaal onze spaartegoeden met 1,5 miljard euro dalen, zo weet De Tijd.

Stijgende energieprijzen

Eén van de bepalende factoren is de algemene prijsstijging van de goederen en diensten. De inflatie bedraagt nu 4,16% tegenover 2,86% in september en 2,73% in augustus. Die evolutie valt vooral toe te schrijven aan de energieproducten. De inflatie voor energie bedraagt nu 30,86% tegenover 17,15% in augustus. Elektriciteit is nu 25,8% duurder dan een jaar geleden, aardgas zelfs 77,5% op jaarbasis. Aangezien de lonen niet meteen volgen, krijgt de koopkracht van de consument een forse knauw.

Beleggingen en zichtrekening als alternatief

Daarnaast zoeken veel consumenten alternatieven voor de lage rente op hun spaarrekening. In het tweede kwartaal van 2021 namen de tegoeden op gereglementeerde spaardeposito’s nog toe met 3,5 miljard euro. De participatie in beleggingsfondsen groeide in diezelfde periode met 9,9 miljard euro veel sterker, al krikt het beleggingsrendement dat cijfer uiteraard ook op. Opvallend is dat ook de zichtrekeningen sterker aandikten dan de spaarrekeningen, hoewel ze de consument geen rendement opleveren. Het illustreert dat de geringe wettelijke minimumspaarrente van 0,11% veel mensen niet langer motiveert om actie te ondernemen.

ING: spaarrekening geplafonneerd tot 250.000 euro

Dat ING sinds de voorbije zomer het maximale bedrag per spaarrekening plafonneert tot 250.000 euro draagt mogelijk ook bij tot de daling van de totale spaartegoeden. De bank hevelt alle bedragen boven dat saldo nu automatisch over naar een zichtrekening die geen rente biedt.

Bereiken we de kaap van 300 miljard euro?

Of en wanneer we de grens van 300 miljard euro overschrijden, hangt af van verschillende elementen, zoals de evolutie van het coronavirus en de economische conjunctuur. Dat veel loontrekkenden binnenkort hun ‘dertiende maand’ of eindejaarspremie ontvangen, zorgt waarschijnlijk voor een extra impuls. Al wees onderzoek van personeelsdienstenverlener Partena Professional eerder al uit dat veel werknemers de feestdagen net als de moeilijkste spaarmaanden beschouwen.

