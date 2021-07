Tegen 2030 moet helft energie duurzaam zijn: dit is wat het jou kost

De productie van hernieuwbare energie uit wind en zon bedroeg eind 2020 18,6% van de elektriciteitsmix. Dit is een stijging met een derde ten opzichte van het jaar voordien. Die positieve evolutie is gelinkt aan tal van factoren, zoals de gunstige weersomstandigheden en een stevige toename van de geïnstalleerde capaciteit. Ondanks die stijging moeten we nog heel wat tandjes bijsteken om de nationale en internationale doelstellingen te bereiken.

Dubbel zoveel windenergie

Duurzaam is niet duurder

De shift naar hernieuwbare energie zet zich nu al nadrukkelijk door op de particuliere energiemarkt. De vergelijkingsmodule van Mijnenergie.be telt vandaag 22 elektriciteitscontracten met een vast tarief. Daarvan zijn er liefst 18 voor 100% groen. Bij de variabele contracten gaat het om 16 op 24. Bij de vaste contracten is de top drie van de goedkoopste tarieven bezet door groenestroomcontracten, bij de variabele gaat het slechts om één op drie. Bij de V-Test van energieregulator VREG ziet het plaatje er ongeveer hetzelfde uit. Daaruit kunnen we afleiden dat groene stroom niet noodzakelijk goedkoper of duurder hoeft te zijn, maar eerder afhangt van het type contract en de promotionele acties van de leverancier.

Waar komt je groene stroom vandaan?

Toch staat groene energie niet gelijk met stroom van eigen bodem. Energieleveranciers kunnen immers ook garanties van oorsprong in het buitenland kopen, zonder daarbij zelf te investeren in de ontwikkeling van meer groene stroom. Die garanties van oorsprong bewijzen alleen dat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit ergens in Europa - bij een Noorse waterkrachtcentrale, bijvoorbeeld - op basis van hernieuwbare energie is geproduceerd. Het is een praktijk die milieuorganisaties al veelvuldig aan de kaak stelden.

Wie de afkomst van zijn stroom precies wil kennen, raadpleegt best de herkomstvergelijker van energieregulator VREG. Je vindt er de energiebronnen van de aangeboden elektriciteit per contract.