“Tatoeage als laatste redmiddel”: wat kan je doen tegen anale jeuk? Proctoloog geeft advies

Is de anus het gat in onze kennis? Dokter Bart Van Geluwe over aambeien en andere anale taboes

26 oktober We hebben er allemaal een. En toch is er geen enkel lichaamsdeel waar we zo geheimzinnig over doen én zo weinig over weten. Darmchirurg Bart Van Geluwe vindt dat het dringend tijd is voor wat openheid over ... de anus. “Ik hoop dat het over tien jaar net zo normaal wordt als zeggen dat je naar de tandarts gaat: ‘Ik heb wat anale jeuk, ik moet naar de proctoloog’.”