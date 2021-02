Sven Ornelis (47) laat in zijn portemonnee kijken: “Ik investeer vooral in levensgeluk”

Andy Peelman (37) laat in zijn portemon­nee kijken: “Door corona ben ik op de beurs beginnen te spelen”

28 januari Andy Peelman (37), één van ’s lands bekendste politiemannen, laat in zijn portemonnee én zijn ziel kijken. Zo vertelt hij in onze rubriek Centen en percenten openhartig hoe hij met geld omgaat, welke financiële lessen hij geleerd heeft en waar hij in investeert. “Zodra het mocht, ben ik als tiener in de horeca beginnen te werken. Mijn mama had het immers niet breed.”