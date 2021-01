Supermarkten vervangen plastic klantenkaart steeds meer door apps: waar scoor je het meeste korting, wat zijn de andere voordelen én is het wel veilig?

Bart (55) en Sophie (47) investeer­den 274.000 euro in hun Ardense vakantiewo­ning: hoeveel is ze waard bij een verkoop?

12 januari Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week stuurt hij makelaar Véronique Bastien van Wellimmo in Wellin naar een vakantiewoning in de Ardennen. Bart en Sophie kochten het pand voor 162.000 euro en stopten er nog eens 112.000 euro in voor renovatiewerken. Niet alleen om te genieten, maar ook als investering. Rendeert die ook?