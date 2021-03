Studiejaren afkopen voor hoger pensioen: hoe werkt het?

Waarom studiejaren afkopen?

Hoeveel kost een studiejaar?

U betaalt per studiejaar een jaarlijks geïndexeerd forfaitair bedrag van 1560,60 euro. Tot 1 december 2020 kon u al uw studiejaren vanaf uw twintigste verjaardag afkopen. Daarbij maakte het niet uit hoelang u afgestudeerd was.

Wat brengt het op?

Aandachtspunten

Let wel, mogelijk komt u door die toegevoegde bedragen in een hogere belastingschijf terecht. Wie studiejaren afkoopt, kan ook niet vroeger met pensioen. De ingreep heeft alleen een effect op het pensioenbedrag. Wie al het maximumpensioen krijgt, doet geen voordeel met het afkopen van de studiejaren.

Loont het de moeite?

De eindafrekening is voor iedereen verschillend. Omdat pas afgestudeerden het afkopen van studiejaren meestal niet meteen overwegen, is de kans groot dat u daar pas op latere leeftijd over nadenkt. In dat geval loopt het afkoopbedrag nu hoger op en zal het rendement niet altijd volstaan om de kosten van de registratie te compenseren. Dat verklaart meteen ook de rush in het aantal aanvragen die de Federale Pensioendienst kort voor de deadline van 30 november optekende.