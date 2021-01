Studeer je binnenkort af? Overweeg eens een traineeship

“Traineeships zijn niet nieuw, maar sinds een aantal jaar zijn ze weer razend populair door de ‘war on talent’”, vertelt Tony Swinnen, hr-expert bij SD Worx. “Met zo’n opleidingstraject van enkele maanden willen bedrijven vooral young graduates overtuigen om voor hen te kiezen. Nadien kan je vast in dienst treden, of beslissen om toch naar een andere firma over te stappen. Al geldt dat voor beide partijen: het bedrijf waar je trainee bent kan er dus ook voor kiezen om je geen contract aan te bieden. Omdat er toch geen klik is bijvoorbeeld, of omdat er op dat moment geen vacatures zijn. Een traineeship is dus niet de beste keuze voor wie werkzekerheid zoekt. Wél als je zoekende bent naar de job of het bedrijf dat het best bij je past en tegelijk jezelf wil ontwikkelen.”

Ook voor laaggeschoolden

Een sector waarin traineeships schering en inslag zijn is finance. “Voor audit, boekhouding en andere economische functies zijn er mogelijkheden in overvloed. Dat komt omdat het knelpuntberoepen zijn”, voegt Eric Junes eraan toe. Hij werkt als Talent sourcing & Development Expert bij SD Worx. “Ook in IT heb je de traineeships voor het uitkiezen. Je hoeft trouwens niet altijd een hoger diploma te hebben om te kunnen starten. Mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt kunnen eveneens in aanmerking komen voor een opleidingstraject tot een knelpuntberoep, al dan niet met de steun van de VDAB of een andere tussenpartij op de arbeidsmarkt.”

Harde en zachte competenties

Er bestaan diverse soorten traineeships. “Zelf hebben wij binnen SD Worx trainees die worden opgeleid voor een specifieke job, zoals payroll. Maar we hebben er ook die proeven van verschillende functies”, vervolgt Junes. “Zeker management-trainees krijgen in bedrijven vaak de mogelijkheid om in blokken van enkele maanden mee te draaien op meerdere afdelingen, van marketing over hr tot IT. Denk op voorhand goed na waar jouw voorkeur naar uitgaat. Het duurt immers een tijdje voor je echt ingewerkt bent op een departement. Bij programma’s waar je vaak switcht zal de focus dus vooral liggen op de ontwikkeling van ‘soft skills’ als wendbaarheid, communicatie en probleemoplossend denken, terwijl je bij een langere periode in dezelfde positie meer technische vaardigheden aanleert. Al wordt er wel altijd ingezet op beide.”

Kans om te netwerken

Ga je voor een traineeship, dan word je betaald om te leren en vergroot je je aanwervingskansen omdat je al met één been in een bedrijf staat en waardevolle ervaring opdoet. “Ga er echter niet van uit dat je handje zal worden vastgehouden”, waarschuwt Swinnen. “Het is aan jou om het meeste uit je traject te halen door zelf vragen te stellen en actief mee te werken. Het is de bedoeling dat het werk dat je verzet ook vruchten afwerpt voor het bedrijf in kwestie. Ook zou ik aanraden om tijdens je training een goed netwerk uit te bouwen. Een goed netwerk zal in je verdere professionele leven heel wat opportuniteiten met zich meebrengen.”

Een greep uit het aanbod

Overtuigd? Aarzel niet om met verschillende organisaties in gesprek te gaan over je mogelijkheden, zodat je zeker het traject kiest dat het beste past bij je wensen en verwachtingen. Belfius, BNP Paribas Fortis, SD Worx Staffing Solutions, ISS, Meat & More, Colruyt Group, Lidl,… De lijst van bedrijven die traineeships aanbieden is eindeloos.

Pas afgestudeerd en op zoek naar een eerste werkervaring? Start je carrière met glans dankzij onze praktische tips voor young graduates.

Lees meer op Jobat.be: