Stroomfactuur gemiddeld Vlaams gezin zo'n 445 euro duurder dan 13 jaar geleden: dit zijn de oorzaken

De CREG volgt de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen jaarlijks op. Het referentiejaar 2007 is het eerste jaar waarin we een volledig geliberaliseerde energiemarkt kenden en nieuwe leveranciers tot de markt toetraden. Die concurrentieslag heeft het totale factuurbedrag allerminst gedrukt. Voor elektriciteit is de gemiddelde prijs voor de huishoudelijke klant nationaal tussen 2007 en 2020 gestegen met 56,41%. Concreet betekent dat bij een doorsnee verbruik een stijging van gemiddeld 445,88 euro in Vlaanderen, 169,28 euro in Brussel en 332,86 euro in Wallonië. Die verschillen vallen toe te schrijven aan de factuuronderdelen met een regionale bevoegdheid. Voor professionele klanten in België is de gemiddelde prijs eveneens gestegen, met 14,72%.

Regionale verschillen

De energieprijs of de vergoeding die u aan de leverancier betaalt voor zijn dienstverlening, is ten opzichte van het startjaar gemiddeld gestegen met 47,17 % in Vlaanderen en met 5,94 % in Brussel en Wallonië. Het verschil tussen de gewesten is toe te schrijven aan de Vlaamse afschaffing van de toekenning van gratis kilowatturen stroom in 2016. In 2020 is er over de hele lijn wel sprake van een daling van de energieprijzen, als gevolg van de geslonken economische activiteit in coronatijden.

Duurdere bijdragen hernieuwbare energie

De grootste stijging noteren we in de bijdrage hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling: met een landgemiddelde van liefst +302,03%. Dat factuuronderdeel omvat onder meer de overheidsverplichting voor leveranciers om meer groene energie aan te kopen. Die kosten mag de energieleverancier doorrekenen aan de klant.

De openbare heffingen maken ook een belangrijke evolutie door, met globaal +216,30% voor België. Het gaat zowel om federale als regionale heffingen, die onder meer tot doel hebben het Sociaal Energiefonds en het Fonds Beschermde Klanten te spijzen. Tot slot stegen ook de energiebelasting, btw en nettarieven.

Stroomprijzen stijgen sneller dan levensmiddelen

Het spreekt voor zich dat we die cijfers in hun context horen te plaatsen. Basisbehoeften zijn er niet goedkoper op geworden en door de indexering namen onze inkomens toe. Uit cijfers van het Prijzenobservatorium van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt bijvoorbeeld dat de algemene index van levensmiddelen in België de voorbije zestien jaar met 44,9% gestegen is. Al overtreffen de duurdere elektriciteitsprijzen ook die algemene evolutie.

Wat met de aardgasprijzen?

Voor aardgas ziet het plaatje er gunstiger uit. De gemiddelde prijs steeg tussen 2007 en 2020 met ‘slechts’ 4,01%. Dat percentage is verdeeld over een daling van gemiddeld 38,37 euro in Vlaanderen en 29,02 euro in Brussel, tegenover een stijging van gemiddeld 202,14 euro in Wallonië. Die regionale verschillen vallen opnieuw toe te wijzen aan de regionale tariferingen. Voor professionele klanten is de gemiddelde prijs gedaald met 21,32%.

Onderlinge verschillen

Een al even opvallende vaststelling zijn de sterk uiteenlopende prijzen die energieleveranciers zowel op het vlak van elektriciteit als aardgas aanrekenen. Wie de markt actief afspeurt met behulp van een prijsvergelijker betaalt tot 250 euro minder voor elektriciteit en ruim 400 minder voor aardgas bij de goedkoopste leverancier.

