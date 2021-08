Streven naar financiële onafhankelijkheid: Hoe HOT ben jij?

Hoe maak je de perfecte gin-to­nic? “Jouw tonickeuze bepaalt voor 90% de smaak van je cock­tail”

11 augustus Gin-tonic is al jarenlang dé favoriete cocktail van velen. Toch halen we vaak niet het volledige potentieel uit de godendrank. “Met een gin-tonic kan je zoveel kanten uit. Deze zomer zijn vooral kruidige en florale gins erg in trek. Instant vakantiegevoel in je glas.” Bartender Noa Ongevalle van The Pharmacy deelt zes tips voor een perfecte gin tonic.