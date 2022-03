Strava als radar voor dieven: hoe zorg je ervoor dat je dure fiets niet gestolen wordt?

NINA Loop jij ook steeds met Strava en andere sportapps? Experts waarschu­wen: “Je prestatie delen is oké, maar het heeft een keerzijde”

‘Niet gedeeld is niet gesport’: het is een mindset die veel lopers hebben geadopteerd. Trackers en apps die gebruikt worden om je prestaties perfect te registeren én te delen met anderen zijn dan ook immens populair. Denk aan Strava of RunKeeper. Maar in de loopwereld is een tegenbeweging uit de startblokken geschoten. Steeds meer joggers doen namelijk aan een digitale detox tijdens hun run. Experts leggen waar je de juiste balans legt tussen prestatiegericht en mindful lopen. “Data bijhouden mag, maar om de juiste redenen.”

29 januari