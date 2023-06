Strand op wandelafstand? Dan is appartement tot 30% duurder

Krijgen we meer diarree in deze hitte? Dat zou kunnen, maar arts waarschuwt: “Die buikloop op warme dagen kan ook van iets anders komen”

Het rommelt in onze darmen. En daar maken we ons – in deze tijden van extreme warmte, zon en droogte – blijkbaar toch wel wat zorgen over. Diarree en hitte worden immers opvallend vaak gegoogled. Is het nodig om ongerust te zijn? Komt diarree vaker voor als het heet is? En wat kan je dan best doen? Maag-, darm- en leverspecialist Denis Marichal van AZ Sint-Lucas in Gent geeft advies. “Op het moment dat je uitdroogt, verandert de hele balans in je lichaam qua zuurtegraad en zoutgehalte.”