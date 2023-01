Straffer dan heroïne, verslavender dan cocaïne: wat is fentanyl? “Omdat het zo’n sterke pijnstiller is, trekt het de aandacht van recreatieve gebruikers”

Wat is snus en waarom is het zo populair? “Sommige mensen gebruiken het zelfs stiekem in het vliegtuig”

De nieuwe tabakhype aan Vlaamse schoolpoorten en TikTok-feeds heet snus, een nicotinemiddel waarvan twee soorten bestaan. De vorm zonder tabak, nicotine pouches, bevindt zich nog in een grijze zone, maar over de verboden status van de zogeheten tabakssnus is de wetgever wél heel duidelijk. Maar wat is die snus eigenlijk? En waarom is het illegaal in ons land? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) wijst op de gevaren: “De nicotine in het product wordt even goed geabsorbeerd als wanneer je gewoon zou roken.”

10 februari