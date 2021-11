“Stoppen lukte niet meer, ook al wist ik dat het belachelijk was”: Erwin (51) getuigt over zijn extreme dwangstoornis

Verslaafd aan sporten, zoals Adele? Dat is een rode vlag voor orthorexia nervosa. “Meestal begint het onschuldig met vette voeding schrappen”

Sporten is gezond. Te veel willen sporten? Dat is iets anders. Superster Adele (33) was er verslaafd aan, bekent ze in het magazine Vogue. “Ik sportte twee, drie keer per dag. Het was een remedie voor de angst die ik voelde.” Ondertussen is ze 45 kilogram lichter en voelt ze zich mentaal beter. Toch kan obsessief sporten – en diëten – gevaarlijk worden en zelfs tot ‘orthorexia nervosa’ leiden. Een experte zet de alarmsignalen op een rij. “Pasta eten mag niet als een misdaad aanvoelen.”

18 oktober