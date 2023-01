“Stoer en authentiek meubilair en rondtrekken in eigen tuin”: dit worden de tuintrends voor 2023

Heerlijk natuurlijk en avontuurlijk, zo zien onze tuinen er in 2023 uit. Met organische vormen, met ongedwongen beplanting, een watertje en houten meubilair. “Je tuin en terras als ode aan de natuur”, vat onze tuinexperte Laurence Machiels het samen. Ze zet de nieuwe tuintrends op een rij: “In nieuwe tuinplannen zit standaard een vijvertje of waterspiegel ingebouwd.”

Onze tuinen worden avontuurlijker. Ongedwongener qua beplanting, losser qua design en minder afgelijnd in gebruik. Naast het vaste terras komen er meer ontdekkingsplekken: hier en daar een insprong, en geborgen hoekjes met natuurlijk ogend tuinmeubilair. Rondtrekken in eigen tuin, dat wordt 2023. Er is altijd wel een plek om te genieten van het groen, bij een watertje of rond de vuurschaal, met de voeten in het gras. Weg van het grote vaste terras met de buitenkeuken. Hangplekken in plaats van grootste buitensalons, lage zetels in plaats van hoog barmeubilair. Kamperen in eigen tuin, inclusief buiten slapen. De nieuwe zomers lenen zich daar helemaal toe.

Tuinmeubilair: hout of groen

Houten tuinmeubilair maakt het helemaal, dit jaar. Stoer, authentiek, op het robuuste af. Denk aan een zomerhuisje in het Noorden, met bearchairs of ruwe banken. De tuin als warm en veilig nest tegen onheilstijdingen over oorlog, crisis en stijgende kosten.

Volledig scherm © LMH en iVerde

In het hogere gamma vind je houten tuinsets met afgeronde hoeken. Liefst makkelijk verplaatsbaar. In 2023 wordt de tuin veel meer mobiel en avontuurlijker, ook op gebied van meubilair. Picknickbanken verhuizen op hete dagen onder een boom, in de vroege lente verplaats je ze naar het meest zonnige plekje van je tuin of terras. Ook de verlichting verhuist mee. Wandellampen, stormlampen of kampeerlampjes brengen licht op de plekken waar het dan het gezelligst is. Zoveel leuker dan die voorspelbare vaste tuinverlichting. Wie toch voor kunststoffen meubilair kiest, neemt groen als kleur, stoer kaki of olijfgroen. Als je een buitentapijt op je balkon legt, wordt het een rond.

Water, water, water, wadi

Geen tuin meer zonder water(tje). We gaan door met elke druppel water opvangen, en proberen dat ook in de tuin te houden. Anderzijds wordt water onontbeerlijk om de zomertuin af te koelen. In nieuwe tuinplannen zit standaard een vijvertje of waterspiegel ingebouwd. Geen grootse plassen, maar kleinschalig; de rage van (grote) zwemvijvers is voorbij. In bestaande tuinen wordt plaatsgemaakt voor een buienborder, een poel of wadi om het water op te vangen. Natuurlijk en avontuurlijk, en een plek voor extra dierbeleving.

Volledig scherm © LMH en iVerde

Als het over de verharding van de tuin gaat, worden we (gelukkig!) nog kritischer. We kiezen bewuster, met beplanting in de plaats van verharding. Of halfverharding zoals houtsnippers of grind. Paden met vernieuwende waterdoorlatende materialen breken door. Ze zijn erg mooi, duurzaam én houden dat kostbare regenwater in je tuin. Duurzaamheid en klimaatbestendigheid worden onoverkomelijk.

Volledig scherm © LMH en iVerde

Laat het golven

Strakke vormen en sterke aflijningen maken plaats voor golvende en organische vormen in de tuin. Ook in huis snakken we dit jaar naar meer natuurlijke, ronde welvingen. Geen rechte klinkerpaden maar stapstenen in het gazon en meanderende grindpaden.

Volledig scherm © LMH en iVerde

De tuin neemt een wilder karakter aan, de natuur krijgt meer vrij spel. Een grote boomstam om op te klauteren, in de plaats van een klimrek. Zwerfkeien om op te zitten, of simpelweg als decoratie. Grote, ronde bladplanten zoals de rabarberplant Darmera peltata of Astilbopides tabularis passen er prachtig bij. Met zo’n reuzenbladeren blijft je tuin ook onderhoudsvriendelijk.

Volledig scherm © LMH en iVerde

Ongedwongen plantenmix

Planten worden in de tuin gestrooid, in plaats van ze in groepen te planten. De bloementuinen worden dynamischer, avontuurlijker, natuurlijker. Wandelplanten als akelei, ijzerhard, vingerhoedskruid, muurbloem, toorts … mogen zich uitzaaien. Geen kleurdiscriminatie, alle kleuren kunnen weer, vrolijk door elkaar.

Volledig scherm Laurence Machiels tuintrends © LMH en iVerde

De vaak intens bewerkelijke eenjarige bloemenweides maken plaats voor gras met ingeplante inheemse bloemen, die elk jaar vanzelf terugkomen. Er mogen ook niet-inheemse planten tussen, voor nog meer kleur, en nog meer nectar en stuifmeel voor de insecten. Fruitbomen, eetbare bessenstruiken en doorlevende groenten en kruiden groeien tussen de sierplanten, geïnspireerd op het concept van het voedselbos. Je eigen voedsel kweken, zonder een afgelijnde moestuin of bessentuin: mooi en makkelijk.

Volledig scherm © LMH en iVerde

Bij Tuincenter Claes (www.tuincenterclaes.be) en Genker Plantencentrum (www.genkerplantencentrum.be) vind je deze lente toonaangevende ‘klimaatpleinen’, met gepersonaliseerd advies, passende planten, alternatieve bestrating… voor een meer natuurlijke tuin. Kijk alvast op www.groenklimaatplein.nl.

