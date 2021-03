Stijgende inflatie maakt uw spaargeld minder waard

SparenDe inflatiecijfers zijn momenteel aan het stijgen, wat wil zeggen dat het leven duurder wordt. Dat is ook slecht nieuws als u spaart, want zo verliest u eigenlijk geld aan uw spaarrekening. Spaargids.be bekijkt de concrete impact op uw geld aan de hand van een voorbeeld én wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

Spaarders kijken doorgaans alleen naar de rente van hun spaarrekening om te berekenen hoeveel hun spaarcenten opbrengen. Dat is een eenvoudige berekening: zet 25.000 euro op een spaarrekening met een rente van 0,11% (het huidige rentetarief van de meeste spaarrekeningen) en dat levert u na een jaar een renteopbrengst op van 27,5 euro. Pover, maar het is tenminste iets. Of zo lijkt het toch.

Want als u de reële opbrengst van uw spaargeld wil berekenen, moet u eigenlijk de inflatie mee in rekening brengen. Het inflatiecijfer geeft de gemiddelde prijsstijging weer van een mandje gevuld met allerlei consumptieartikelen. Kort samengevat: in welke mate het leven duurder wordt, en dus in welke mate de waarde van geld vermindert. Is de inflatie op een jaar tijd met 2% gestegen? Dan moet u voor de korf goederen die u vorig jaar met 100 euro kon kopen nu 102 euro neertellen.

Inflatie stijgt

In februari steeg de inflatie van 0,26% naar 0,46%. Die algemene prijsstijging is onder meer het gevolg van stijgende olieprijzen, een tekort aan zeecontainers om goederen te vervoeren en schaarste van computerchips. Op basis van de huidige maandvooruitzichten schat het Federaal Planbureau dat de gemiddelde jaarinflatie dit jaar zal uitkomen op 1,4% (tegenover 0,74% in 2020). Dat is belangrijk voor u als spaarder. Want als de spaarrente lager is dan de inflatie, dan wordt het leven sneller duurder dan het spaargeld aangroeit. Anders gezegd: als spaarder verliest u dan geld. U kan met het spaargeld dat u nu op uw rekening zet, binnen een jaar minder kopen dan u vandaag kan.

Spaargeld verdampt

Een voorbeeld om te illustreren wat inflatie met uw spaargeld doet. Als u 25.000 euro op uw spaarrekening zet met een rente van 0,11%, levert dat een renteopbrengst op van 27,5 euro. Als we uitgaan van een inflatie van 0,46%, dan komt het reële rendement van uw spaarrekening echter uit op -0,35%. Of een verlies van 87,5 euro. Het verlies loopt nog veel verder op als we uitgaan van de voorspelde jaarinflatie van 1,4%. Op de spaarrekening met daarop 25.000 euro (ook aan een spaarrente van 0,11%) verliest u meteen 322,5 euro aan koopkracht.

Hoe schade beperken?

De enige manier om koopkrachtverlies te vermijden, is om te kiezen voor een spaarrekening met een hogere spaarrente. De meeste spaarrekeningen bieden momenteel enkel de wettelijke minimumrente van 0,11%. Maar er zijn nog altijd spaarrekeningen die een hogere rente bieden. Op dit moment zijn er vier spaarrekeningen die de inflatie nog verslaan en een rente bieden die hoger ligt dan 0,46%. Het overzicht van de spaarrekeningen met de hoogste spaarrente vindt u op het renteoverzicht van Spaargids.be.

Zo biedt Aion een spaarrente van 1% op de Extended-rekening (waarvoor u weliswaar maandelijks lidgeld betaalt). Aan een inflatie van 0,46% groeit een spaarpotje van 25.000 euro na een jaar dan toch nog aan met 135 euro. Ook MeDirect, Santander en bpost bank hebben nog spaarrekeningen met een rente van 0,55 tot 0,7%. Opgelet: als de inflatie zoals voorspeld toch oploopt tot 1,4% of meer, dan verliezen spaarders ook met deze rekeningen aan koopkracht. Maar dan komt het er voor spaarders toch op aan om de schade zo minimaal mogelijk te houden door te kiezen voor de spaarrekeningen waarvan de rente nog het dichtst in de buurt komt van de inflatie.

