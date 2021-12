Stevige uitbreiding terugbetaling anticonceptiva sinds vorig jaar: bij deze mutualiteiten krijg je nóg meer terug

De federale overheid trok de terugbetaling van enkele courante voorbehoedsmiddelen vorig jaar op van 21 naar 25 jaar. De tegemoetkoming verschilt naargelang het product, maar stemt overeen met een bedrag van 3 euro per maand. Onder meer de pil en het spiraaltje staan op het lijstje van via het RIZIV terugbetaalde anticonceptiva. Het volledige overzicht raadpleeg je op hun website www.riziv.fgov.be.

Voor de morning-afterpil bedraagt de tegemoetkoming 9 euro per doosje. De leeftijdsgrens van 25 jaar geldt niet voor de morning-afterpil. Wie een uitkering geniet, valt ook voor de andere voorbehoedsmiddelen niet onder een leeftijdsrestrictie.

Welke mutualiteit betaalt meer terug dan het wettelijke minimum? Hier kan je ziekenfondsen met elkaar vergelijken

Hoe krijg je die tegemoetkoming?

Je geniet automatisch van de tegemoetkoming volgens het systeem van de derde-betaler. Dat betekent dat de zorgverlener de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangt. De patiënt betaalt enkel het eventuele remgeld. Je hoeft bij de apotheek enkel je voorschrift en identiteitskaart voor te leggen.

Voor de morning-afterpil is geen voorschrift vereist. Voor implanteerbare voorbehoedsmiddelen verloopt alles via de ziekenhuisapotheker. Indien een rechtstreekse verrekening niet mogelijk is, ontvang je van de apotheker een attest voor het ziekenfonds, dat de tegemoetkoming op je rekening zal overschrijven.

Wat als je ouder bent dan 25 jaar?

Naast de wettelijke tegemoetkoming voorzien sommige ziekenfondsen in een extra tussenkomst, die ook na je 25ste geldt. De Socialistische Mutualiteit Brabant betaalt bijvoorbeeld 40 euro per jaar terug voor vrouwelijke anticonceptiemiddelen. Het gaat onder meer om de pil, prikpil, vaginale ring, pilpleister, het spiraaltje en het contraceptief implantaat.

De verschillende afdelingen van de Liberale Mutualiteit staan garant voor een tegemoetkoming van 30 euro per jaar voor wie recht heeft op het Groeipakket (de voormalige kinderbijslag). Bij Mutplus.be, dat onder meer in Vlaams-Brabant actief is, geldt een terugbetaling van 50% op de aankoopprijs van de contraceptiepil, de contraceptieve patch of vaginale ring, aangekocht bij de apotheker, met een maximum van 30 euro per kalenderjaar. Mutplus.be betaalt eveneens 50% terug op de aankoopprijs van het spiraaltje, het implantaat of de contraceptieve injectie, met een maximum van 75 euro per periode van drie kalenderjaren.

Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen bedraagt de tegemoetkoming maximum 25 euro per jaar.

De Voorzorg en Bond Moyson voorzien voor alle leeftijden een extra terugbetaling voor contraceptie. Bij de pil, vaginale ring, prikpil of pleister gaat het om 15 euro per jaar, voor het spiraaltje om 45 euro driejaarlijks, bij een implantaat om 45 euro (om de twee jaar en negen maanden) en bij een sterilisatie om eenmalig 45 euro. Het totale plafond per kalenderjaar bedraagt 45 euro. Bij De Voorzorg Limburg en Bond Moyson West-Vlaanderen staat sterilisatie niet in dat lijstje vermeld.

Bij de onafhankelijke ziekenfondsen Partena en OZ — die binnenkort samensmelten tot Helan — is er geen tegemoetkoming voorzien voor vrouwelijke anticonceptiemiddelen. Het OZ betaalt wel tot 20 euro per jaar terug voor condooms. CM beperkt zich eveneens tot de wettelijke tegemoetkoming.

Terugbetaling condooms

De terugbetaling van het condoom is minder courant. Naast de tussenkomst van OZ betalen ook De Voorzorg en Bond Moyson per kalenderjaar 15 euro terug. De verschillende afdelingen van de Liberale Mutualiteit bieden een tegemoetkoming van 30 euro per jaar voor wie recht heeft op het Groeipakket (de voormalige kinderbijslag).

Lidgeld

Je houdt er wel best rekening mee dat anticonceptiva slechts één van de vele redenen voor tegemoetkoming vormen. Het totaalplaatje van onder meer oog- en tandzorg en steun bij de geboorte van een kind neem je dan ook best in de keuze van je ziekenfonds mee. Daarnaast speelt ook de jaarlijkse premie een belangrijke rol. Spaargids.be bundelt de tegemoetkomingen van de verschillende mutualiteiten per behandeling in een handig vergelijkend overzicht. Je leidt eruit af dat ook de jaarlijkse lidgelden uiteenlopen: van 81,60 euro bij de Socialistische Mutualiteit Brabant tot 102,80 euro bij het Onafhankelijk Ziekenfonds.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.