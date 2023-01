Stefano (49) en Pleuni (41) zijn zowel ouders, plusouders als pleegouders: “Alleen over eten deden de kinderen wel eens moeilijk”

“74% van de mensen maakt elk jaar opvallend genoeg exact dezelfde goede voornemens”: zo helpt de wetenschap jou om die ook goed vol te houden

Velen onder ons lijsten aan het begin van het nieuwe jaar een reeks goede voornemens op waarmee ze hun leven in een betere richting hopen te sturen. Maar heeft dat eigenlijk wel zin? Want we lijken ons er toch niet goed aan te kunnen houden. Wetenschapsexpert Martijn Peters gaat dieper in op de (on)zin van goede voornemens.

14 januari