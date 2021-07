Stefaan (54) en Kathleen (51) toverden een 18de-eeuws armenhuisje in Damme om tot luxueuze vakantievilla: "Op zolder kan je met 10 slapen”

Binnenkijker "Tijdens de zomer gaan we zelden op reis, want in onze tuin voelen we ons op vakantie": Peter en Myriam zwaaien de deuren open van hun unieke villa vol kunstwer­ken

13 juli Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. In de villa van Myriam (49) en Peter Vanmaldeghem (55) in ’s Gravenwezel word je omringd door kunst. In elke kamer zijn alle kleuren, meubels en decoratie afgestemd op een specifiek werk. “Meestal wordt kunst pas in laatste instantie toegevoegd, maar ik deed het omgekeerde”, zegt Peter.