Steek jij je tong uit als je je concentreert? Drie hypothesen verklaren deze eigenaardige reflex

Het is het bewijs van ultieme concentratie bij een kind, maar ook volwassenen maken er zich regelmatig schuldig aan wanneer een taak al hun aandacht opeist: een uitgestoken tong. Maar waarom komt het puntje van onze tong naar buiten geslopen als we ons concentreren? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters wijst op drie mogelijke verklaringen.

Minder informatie

Een éénduidig antwoord op deze vraag is er niet, maar op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn er wel enkele hypothesen naar voren geschoven. De eerste baseert zich op het feit dat onze tong een enorme stroom van gegevens naar onze hersenen stuurt. Je tong is constant in beweging, moet uit de buurt van je tanden blijven, helpt je slikken, zorgt ervoor dat je kan praten… Steek je jouw tong uit, dan beperk je deze informatiestroom en heb je extra hersenkracht beschikbaar om je te concentreren op die moeilijke taak.

Overlapping in brein

Een tweede hypothese wijst naar de opbouw van onze hersenen als schuldige. Het gebied in de linkerhelft van ons brein dat verantwoordelijk is voor taal overlapt sterk met het gedeelte dat zorgt voor onze fijne motoriek en behendigheid. Wanneer iemand zich focust op een taak die heel wat fijne motoriek vereist kan het zijn dat er wat van die activiteit in de hersenen overvloeit naar het gebied van de taal. Hierdoor steek je dan jouw tong uit.

Voorouderlijke communicatie

Maar misschien is er ook wel een evolutionaire component in het verhaal. Althans dat beweert de derde hypothese. Onze handen waren in een ver verleden zeer sterk betrokken bij taal. Dat zien we ook terug bij onze nauwe verwanten, de apen. Zij gebruik vooral gebaren om te communiceren. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat ook wij ooit eerst met onze handen aan de slag gingen voordat we dat met onze mond deden. Dit zou verklaren waarom onze mond soms meedoet met onze handen.

Of misschien is het wel een combinatie van de drie hypothesen. Het blijft voorlopig dus nog een mysterie. Maar de wetenschap geeft de zoektocht naar een antwoord niet op.

