Steek je jeans beter een nacht in de diepvries dan in de wasmachine?

Klopt dat?“Steek je jeans eens in de diepvries. Zo dood je de ziektekiemen die onaangename geurtjes veroorzaken, en gaat je broek langer mee dan als je hem steeds wast”, is een advies dat je af en toe leest en hoort. Het trucje bespaart je heel wat water, en zou er bovendien voor zorgen dat je broek langer meegaat. Maar is het wel waar? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het uit.

De broek is één van de populairste kledingstukken. De allereerste heeft men in China teruggevonden, en die dateert van rond 1.000 voor Christus. Maar wat met al die bacteriën die in onze broek terechtkomen tijdens het dragen? Is dat hygiënisch? En kan je van die micro-organismen verlost raken door je spijkerbroek een nachtje in de diepvries te leggen?

“De meeste bacteriën die in je broek terechtkomen, zijn afkomstig van ons eigen lichaam en leven op stukjes afgestoten huid en vuil. Die huidbacteriën zijn niet schadelijk, maar kunnen na verloop van tijd, en afhankelijk van waarmee ze in aanraking komen, wel onaangename geurtjes veroorzaken. Zo zijn er bijvoorbeeld boterzuur en dimethyldisulfide die een boter- en uienachtige geur afgeven. Fruitachtige geuren afkomstig van je oude jeans zijn niet noodzakelijk te danken aan een wasverzachter maar wel aan de stoffen 2-octanon, 2-nonanon en 2-heptanon. Of je dat al dan niet smakelijk vindt is natuurlijk een persoonlijke kwestie”, aldus Martijn Peters.

Je zou kunnen denken dat deze bacteriën op hun best zijn op lichaamstemperatuur en dat ze een sterke temperatuurdaling misschien niet overleven. Maar niets is minder waar. Martijn verduidelijkt: “Velen onder hen zijn prima in staat om de koude te trotseren. Bovendien heb je ook maar één bacterie nodig om je broek terug te koloniseren wanneer de temperatuur opnieuw stijgt”. Zie dat nachtje in de diepvries dus eerder als een (zeer) tijdelijke winterslaap voor de bacteriën in je broek.

Martijn gaat verder: “Als je puur aan de geur denkt, zou het zelfs beter zijn om de temperatuur 10 minuten lang te verhogen tot 121 graden. Maar dat is ook niet zo goed voor kleren: het gebruik van hoge temperaturen kan stoffen beschadigen, waardoor je onder meer last krijgt van pluisjes.”

Wat doen we dan het beste om de levensduur van onze favoriete jeans zo lang mogelijk te maken? “Gewoon wassen is de ideale manier om het vuil en de dode huidcellen van je broek af te krijgen. Het verwijderen van de leef- en voedingsbodem van de bacteriën is dan ook belangrijker dan de bacteriën zelf te doden.”

Hou die diepvrieslade deze zomer dus maar gewoon vrij voor ijsjes!

