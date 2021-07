Steeds meer rode zones: komt je bijstandsverzekering nog tussen bij pech of een ongeval?

Verschillende landen in Europa kleuren opnieuw rood. In Frankrijk noteren we vier keer meer besmettingen dan vorige zomer en ook in Spanje, Italië en Portugal stijgen de besmettingen pijlsnel. Kan je rekenen op je bijstandsverzekering als je in een rode zone met vakantie gaat? Independer.be deed een rondvraag bij enkele verzekeraars.

In sommige autoverzekeringen zit een bijstand bij pech of ongeval standaard inbegrepen, al dan niet met een beperking voor het buitenland. Vrijwel alle verzekeraars bieden een aanvullende bijstandsverzekering bij pech of ongeval in het buitenland aan. Meestal kan je ook kiezen of je een vervangwagen wil. Een aanvullende verzekering pechverhelping in het buitenland, heb je al voor zo’n 30 euro.

Je kan ook een aparte reisbijstandsverzekering afsluiten. Wanneer je met de auto met vakantie gaat, laat dan ook je auto in de aparte reisbijstandsverzekering opnemen, al dan niet met de optie vervangwagen. Zo is bijstand bij pech of een ongeval verzekerd in Europa. De meeste reisbijstandsverzekeringen bieden wereldwijde bijstand aan personen.

Reisverbod

FOD Buitenlandse Zaken verbiedt reizen naar rode zones binnen Europa momenteel niet. Wel roept ze op om enkel te reizen mits strikte naleving van de gezondheidsvoorschriften. Heb je een bijstandsverzekering, al dan niet gekoppeld aan je autoverzekering, dan is het ook nuttig om, voor je vertrek, het standpunt van je verzekeraar te kennen voor een tussenkomst in een rode zone.

Vertrek je binnenkort op autovakantie? Kijk in deze checklist na of je niets vergeten bent.

Rode zone bij vertrek

Verzekeraar Ethias levert bijstand in een rode zone, maar wel “in de mate van het mogelijke”, luidt het. Wanneer door een lockdown de takeldiensten niet kunnen werken, kan je wagen niet getakeld worden. Uiteraard moeten ook alle sanitaire maatregelen gerespecteerd worden en repatriëring is enkel mogelijk wanneer de grenzen niet gesloten zijn.

“Europ Assistance Belgium zal haar klanten blijven bijstaan bij een medisch probleem op de verblijfplaats, ongeacht of dat in een rode zone is of niet”, zegt Xavier Van Caneghem, PR & Market Analyst bij Europ Assistance Belgium. Ook voor technische bijstand aan jouw voertuig geldt deze procedure. In geval je vertrekt naar een land waar een reisverbod van kracht is voor niet-essentiële reizen, is dit niet het geval. “Je hebt dan het door de overheid ingestelde reisverbod immers niet nageleefd”, aldus Van Caneghem. Was er nog geen reisverbod op het moment van je vertrek, kan je wel aanspraak maken op de bijstand.

Ook autoverzekeraar Yuzzu volgt dezelfde strategie: alleen als België of het betrokken land verbiedt om ernaar toe te reizen is er geen dekking. Verblijf je al in het betrokken land als het reisverbod ingaat, dan kan je wel nog beroep doen op je bijstandsverzekering.

Wil je jezelf goed verzekeren voor je op autovakantie vertrekt? Kijk hieronder welke verzekering het best bij jouw situatie past.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: