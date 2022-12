Steeds meer poetsbureaus rekenen extra administratieve kost aan: mag dat? En heeft dat een impact op je fiscaal voordeel?

vtwonen Op en top kerstsfeer: met dit simpele detail geef je je feesttafel een instant boost

Met Kerstmis mag je all out gaan, of het nu om versieringen in de kerstboom gaat of om de tafelsetting voor een kerstdiner. Over dat laatste gesproken: mooie servetten mogen op een kersttafel uiteraard niet ontbreken. Of je nu een handige harry bent of 2 linkerhanden hebt: vtwonen.be helpt je op weg om je feesttafel naar een hoger niveau te tillen.

21 december