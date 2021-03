Nieuw medicijn moet pin­da-allergie minder dodelijk maken

5 februari Een pinda-allergie is een van de meest voorkomende voedselallergieën, en nu is er een behandeling voor. In de VS keurde de ‘Food and Drug Administration’ een geneesmiddel goed dat kinderen tussen 4 en 17 jaar oud zou helpen hun allergie, die voor sommigen zelfs levensbedreigend is, in te tomen.