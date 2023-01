Woon. 40 % meer faillisse­men­ten in bouw, groei bijna stilgeval­len

Het aantal startende ondernemingen in de bouw nam tussen 2018 en 2021 elk jaar sterk toe, maar aan deze evolutie kwam in 2022 een einde, zo blijkt uit een analyse van bouwfederatie Embuild. Er waren ook meer stopzettingen en maar liefst 40 % meer faillissementen. “Er is blijvende steun nodig”, klinkt het.

9:05