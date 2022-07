Steeds meer én hogere voorschotten in de bouwsector: hoe herken je een betrouwbare aannemer?

Uit data van de Confederatie Bouw blijkt dat 85% van de bouwbedrijven in juni nog verdere prijsstijgingen van bouwmaterialen heeft vastgesteld. Dat is wel iets minder dan in mei, toen 95% van die bedrijven de prijzen verder zag stijgen.

Als reactie op die prijsverhogingen vragen steeds meer bouwbedrijven een voorschot. Dat doen ze om de bouwmaterialen te kunnen aankopen vooraleer de werken van start gaan. Vorig jaar vroeg 42% van de bouwbedrijven een voorschot, vandaag is dat al 54%. De voorschotten worden ook hoger. Meestal gaat het om 25 of 30% van de totaalprijs, maar tegenwoordig worden steeds meer voorschotten van 40% gevraagd.

Sluit je een contract met een bouwbedrijf af, dan is het dus waarschijnlijk dat je gevraagd zal worden om een voorschot op de eindfactuur te betalen.

Wat zijn de voor-en nadelen van een voorschot betalen?

Een voorschot betalen hoeft niet negatief te zijn. Dankzij het voorschot moet je de hele som niet in een keer ophoesten. Je portemonnee krijgt wat ademruimte en het bouwbedrijf kan alvast bestellingen voor bouwmaterialen plaatsen.

Toch wekt een voorschot van een bouwbedrijf argwaan. Je betaalt dan ook een aardig bedrag voor werkzaamheden die nog niet uitgevoerd zijn. Klanten zijn soms bang dat de aannemer slechte bedoelingen heeft en met hun geld zal verdwijnen.

Let hiervoor op wanneer je een voorschot betaalt in de bouwsector

Twijfel je of de aannemer betrouwbaar is? Dan zijn er enkele manieren om informatie in te winnen. “Om het risico op wanpraktijken te beperken, kan je vragen naar referenties van klanten. Die bieden een aanwijzing, maar geen zekerheid”, tipt advocaat Mark Huygen.

“Controleer daarom steeds of de aannemer niet geregistreerd staat op inhoudsplicht. In onder andere de bouwsector geldt namelijk dat je als bouwheer 15% van het factuurbedrag moet inhouden en doorstorten aan de overheid indien de aannemer schulden heeft bij de FOD Financiën of de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Je kan controleren of de aannemer schulden heeft via een tool van de overheid. Zo bekom je toch enige inzichten in de solvabiliteit en betrouwbaarheid van de aannemer.”

In die tool hoef je enkel het ondernemingsnummer in te geven om te weten of de inhoudingsplicht geldt en de aannemer dus schulden heeft. Je kan de aannemer ook opzoeken op buildyourhome.be, een website van de Confederatie Bouw. Alle vakmannen die op de site verschijnen zijn lid van de Confederatie Bouw en hebben geen sociale of fiscale schulden. Het geeft je extra zekerheid.

Kan je weigeren om een voorschot te betalen?

“Er is geen wettelijke regeling die de hoogte van de voorschotten regelt of plafonneert”, vertelt meester Huygen. “Beide partijen ontmoeten elkaar in het contractuele veld en bepalen zelf de betalingsmodus. Het is een beetje te nemen of te laten.” Je kan dus weigeren om een voorschot te betalen, maar de vraag is dan maar of de aannemer wel met je zal willen samenwerken.

“Als klant is het aangewezen om hoge voorschotten te vermijden en daarover te onderhandelen. Zo is het contract aanvaardbaar voor beide partijen”, zegt advocaat Huygen. “De aannemer moet natuurlijk wel zijn grondstoffen aankopen en schiet dat bedrag liever niet voor.”

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.