Steeds meer automerken pakken uit met plug-inhybrides: wat zijn de voordelen? Hoe zit het met het rijplezier en wat is het kostenplaatje?

Een ‘PHEV’, ‘oplaadbare hybride’ of ‘plug-inhybride’ is een hybride auto die een benzinemotor combineert met een elektromotor, maar waarvan je de batterij kan opladen in een stopcontact of snellader. Die batterij is ook groter dan die van een conventionele (niet-oplaadbare) hybride auto, zodat je zuiver op elektriciteit een theoretische afstand van 40 à 70 kilometer kan afleggen. Dit autotype wordt heel vaak omschreven als de ‘ideale oplossing’ in de overgang van verbrandingsmotoren (benzine, diesel, gas) naar een volledig elektrisch wagenpark. Omdat de meesten onder ons gemiddeld niet meer dan 50 kilometer per dag rijden, kan je met de meeste modellen dus bijna de hele tijd volledig elektrisch rijden, zonder dat je een drup benzine verbruikt of een pufje CO2 uitstoot. Het zorgt ervoor dat de officiële uitstootcijfers van PHEV-auto’s bijzonder laag zijn (zie voorbeelden verderop). Precies daarom verkopen de merken deze modellen zo graag: die lage cijfers zijn bijzonder handig om als merk aan de strenge Europese normen te voldoen.