“Steak met pepersaus en frieten mag ik gelukkig wél nog eten”: Sarah (31) paste haar voeding aan en raakte verlost van prikkelbare darm

8 op de 10 Belgen grijpen naar snacks om zich beter te voelen: “Maar dat heeft nadien het omgekeerde effect”, waarschuwt diëtist

Een stukje chocolade, een zakje chips of een hamburger: we grijpen allemaal wel eens naar een snelle snack om ons beter te voelen. “Maar bij snacks vol vet en suiker volgt onvermijdelijk een mentale dip”, zegt voedingsdeskundige Michaël Sels. De diëtist vertelt wat je best wél kunt eten en geeft een gezond recept.

29 november