Starten met beleggen: beursexpert Pascal Paepen beantwoordt lezersvragen

Sinds vorig jaar werd de beurs populairder dan ooit. Heel wat Vlamingen zijn ondanks, of net dankzij, de coronacrisis voor het eerst beginnen te beleggen. Wij helpen hen op weg met de reeks ‘Starten met beleggen’. Daarin behandelt onze beursexpert Pascal Paepen elke twee weken op woensdag vragen over aandelen, brokers, fondsen en beurskosten. Enkele voorbeelden:

Bij welke financiële instellingen kan je allemaal terecht als je wil beleggen?

Anno 2021 kan je zowat bij elke financiële instelling terecht om te sparen, te lenen en te beleggen. Maar vergis je niet. Er zijn toch nog grote verschillen. Pascal Paepen legt hier uit welke diensten de verschillende instellingen aanbieden en welke het meest geschikt is voor jou.

Hoe bouw je een evenwichtige aandelenportefeuille op en welk budget voorzie je?

Iedereen kan beleggen, maar niet iedereen hoeft op dezelfde manier te beleggen. Voor een miljardair als Elon Musk (Tesla) is een miljard dollar niet meer dan wat speelgoed. Hij kan dus veel meer risico’s aan dan iemand die nauwelijks rondkomt. En toch doet ook die laatste er goed aan om maandelijks wat opzij te zetten, hoe weinig ook. Pascal Paepen legt uit hoe je je aandelenportefeuille het best aanpakt.

Hoe informeer je je het best over aandelen die je wil kopen of gekocht hebt?

Warren Buffett, zowat de bekendste en de rijkste belegger ter wereld, zegt dat een goed belegger vooral heel veel leest. Maar wat dien je dan te lezen? Een boek? Een beleggingsmagazine? Of toch nog wat anders? Onze beursexpert geeft uitleg over hoe je je het best informeert over je aandelen.

Hoe weet je wanneer je aandelen moet kopen of verkopen?

Beleggen is geen exacte wetenschap, geen wiskunde. Wat de ene belegger een koopje vindt, kan de andere niet snel genoeg verkopen. Er zijn dan ook heel wat manieren om goed te beleggen. Uiteindelijk zal iedere belegger een methode vinden waar hij zich goed bij voelt. Soms komt die pas na herhaaldelijk vallen en opstaan. We leren dan ook voortdurend bij. Maar om het leergeld te beperken, volg je toch het best enkele raadgevingen van onze beursspecialist Pascal Paepen.

Hoeveel belastingen betaal je als belegger en hoe kan je je belastingfactuur verlagen?

Wie spaart wordt nauwelijks belast. De intrest die we op gereglementeerde spaarrekeningen krijgen is vandaag zo laag dat de meesten onder het vrijgestelde deel van 980 euro per persoon blijven. Wie zijn geld aan het werk zet en belegt, moet daarentegen wel belastingen betalen. Gezamenlijk betaalden we vorig jaar 408 miljoen euro aan beurstaks. Dat is 40% meer dan in 2019. Pascal Paepen legt hier uit hoe je kan besparen op de belastingen die je als belegger betaalt.

Zit jij met vragen over de beurs en beleggen? Stel ze hier aan onze beursexpert Pascal Paepen.

