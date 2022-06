Staking en vliegreis geboekt bij Ryanair? Dan krijg je mogelijk alleen je heenvlucht terugbetaald

Van vrijdag tot en met zondag staken het cabinepersoneel en de piloten bij Ryanair. De eerste tweede dagen zijn er al zeker zo'n 180 vluchten geschrapt. Ook die van Clara Hammenecker en haar familie. “Normaal vertrokken we zaterdagochtend naar Perugia in Italië. We kregen echter van Ryanair een mailtje dat onze vlucht werd geschrapt door ‘onnodige stakingen van de Belgian Union’.”

“Wij kunnen heel moeilijk schuiven met de vakantiedagen, dus we besloten om ons geld terug te vragen”, vertelt Clara in VTM Nieuws. “Maar toen we dat wilden doen, gebeurde er iets geks. We konden enkel het geld van onze heenvlucht terugkrijgen. De terugvlucht van een weekje later stond blijkbaar nog steeds gepland, en kon doorgaan. Maar als wij niet daar geraken, heeft een terugvlucht natuurlijk ook geen zin. Ik ben mijn centjes dus kwijt.”