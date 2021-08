Staat uitbollen niet in jouw agenda? Zo strik je als 55-plusser die nieuwe job

JobsBen je 55 of ouder? Dan hoeft een nieuwe job geen utopie te zijn. Je hebt immers een boel kwaliteiten die werkgevers kunnen overtuigen. “Het komt er wel op aan om die troeven duidelijk in de verf te zetten”, zegt VDAB-expert Martine Geers in een gesprek met Jobat.be .

Ook werknemers met een langere staat van dienst staan open voor een nieuwe job. Van alle werkende VDAB-klanten is 16% 55 of ouder. Dat zijn 11.375 ervaren werknemers die onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt (cijfers van het laatste jaar).

Logisch, vindt Martine Geers, expert-coördinator transversale klantengroepen bij de VDAB. “We werken tegenwoordige langer, 55-plussers hebben nog wel wat jaren te gaan. Wie wat langer studeerde bijvoorbeeld, gaat pas op 67 jaar met pensioen.”

Troeven

“Als 55-plusser kan je heel wat troeven voorleggen. Je bent niet oud, maar hebt wel heel veel ervaring, zowel op het werk als daarbuiten. Je hebt al een heleboel competenties verworven. Verder ben je op die leeftijd loyaal aan je werkgever, want je bent geen jobhopper meer. Een ander voordeel is dat je kinderen doorgaans op eigen benen staan en je dus iets flexibeler kan zijn”, somt Martine Geers op.

Netwerken en bijscholen

De VDAB-expert heeft volgende tips voor 55-plussers op zoek naar een nieuwe job:

“Durf jezelf te vermarkten. Breng je competenties in beeld, ook degene die je in je vrije tijd verworven hebt. Ben je voorzitter van een sportclub? Vermeld dat dan zeker in je sollicitatiebrief en je cv. Laat weten waarom jij de geknipte persoon bent voor een bepaalde job. Neem dus zeker niet gewoon de tekst uit een eerdere sollicitatiebrief over.”

“Informeer je goed over een job en over een bedrijf. Dit is misschien wel je laatste sprint op de arbeidsmarkt. Je wilt dus niet zomaar iets proberen.”

“Ook als je 55 of ouder bent, is bijscholing nuttig. VDAB of de centra voor volwassenenonderwijs hebben een ruim aanbod. Ben je bijvoorbeeld niet sterk met een computer? Overwin de drempel en schrijf je in voor een basiscursus.”

“Laat je netwerk weten dat je eraan denkt iets anders te doen. Dat is echt superbelangrijk op deze leeftijd. Praat erover, zowel met collega’s als met vrienden en familie. Die mensen hebben op hun beurt weer veel contacten. En je hebt vaak maar één goed contact nodig. Ook LinkedIn inzetten is daarom een goed idee. Uitkijken naar een nieuwe job is geen schande, integendeel. Het laat zien dat je niet aan het uitbollen bent en initiatief neemt.”

“Trek je stoute schoenen aan. Krijg je een standaardantwoord, bel dan naar dat bedrijf. Toon dat je de job echt wilt. En krijg je helemaal geen antwoord, grijp dan na pakweg drie weken ook naar de telefoon. Leg je niet zomaar neer bij het feit dat je geen antwoord krijgt, want dan ben je na tien brieven je motivatie kwijt.”

“Vraag aan een toekomstige werkgever om een job op maat. Misschien kan de jobinhoud worden afgestemd op jouw ervaring en competenties. Job crafting noemen we dat: zelf je job boetseren.”

“Wees realistisch. Een nieuwe job zoeken wordt er niet makkelijker op als je 55 of ouder bent, ondanks al je bagage, kennis en vaardigheden. Je zal een werkgever nog steeds moeten overtuigen dat jij degene bent die hij nodig heeft.”

