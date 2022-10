Sta jij stil bij je digitale erfenis? Dit gebeurt er met je Facebook en WhatsApp wanneer je overlijdt

Een Instagrampagina met prachtige foto’s of een Facebookprofiel met duizenden vrienden is leuk om te hebben, maar wat als je plots komt te overlijden? Kan je jouw digitale erfenis dan doorgeven aan je nabestaanden? En kunnen zij dan plots privéberichten lezen of foto’s bekijken? Wij zetten samen met expert Stijn Debie (KU Leuven) vier sociale netwerken op een rij, en gaan na hoe jij je digitale leven veilig kan stellen. “In België is er nog geen duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van een online wilsuitdrukking.”

“Of je als nabestaande toegang kan krijgen tot het account van een overledene, hangt af van medium tot medium”, vertelt Stijn Debie, onderzoeker aan het Rector Dillemans Instituut (KU Leuven). “Maar over het algemeen kunnen we stellen dat je geen toegang krijgt als nabestaande, tenzij de overledene dit heeft aangegeven. In de VS en Frankrijk is deze praktijk wettelijk erkend. Al is het in Frankrijk zo, dat de overledene bij het aanmaken van het account hier eerst attent op moet worden gemaakt. Hetzelfde verhaal bij de Duitse en Nederlandse rechtspraak. Naar Belgisch recht bestaat hier geen duidelijkheid over.”

Facebook

Bij Facebook kan je op voorhand instellen wat er moet gebeuren met je account als je sterft. Je kunt ervoor kiezen om je account definitief te laten verwijderen, of om een herdenkingspagina in te stellen. Ga daarvoor naar ‘instellingen’ > ‘algemeen’ > ‘instellingen voor accounts met herdenkingsstatus’. Als je voor een herdenkingspagina kiest, moet je de naam invullen van een Facebookvriend. Die kan na je dood een eerbetoon aanmaken op je profiel, en je profiel- en omslagfoto aanpassen. Voor je naam zal ook ‘Ter nagedachtenis van’ verschijnen. Berichten plaatsen uit jouw naam of privéberichten lezen op Messenger is niet meer mogelijk.

Maar wat als het te laat is, en je hier niet meer aan hebt gedacht? “Dan kan je altijd proberen om het overlijden aan te kaarten bij Facebook zelf”, zegt Debie. “Afhankelijk van het soort verzoek wordt het profiel verwijderd of omgezet in een herdenkingspagina. Facebook aanvaardt het verzoek enkel als je een direct familielid of een testamentuitvoerder bent. Of Facebook dan ook de persoonsgegevens gekoppeld aan het account verwijdert, is nog onduidelijk. De General Data Protection Regulation of GDPR-wetgeving beschermt de verwerking van onze persoonsgegevens immers enkel tijdens ons leven.”

Bovendien is het erg moeilijk om een profiel dat is omgezet in een herdenkingspagina nog te verwijderen. “Dat ondervond ook een Braziliaanse vrouw. Ieder jaar op kerstavond postten de vrienden van haar overleden dochter berichten op de herdenkingspagina. Iets waar ze niets tegen kon doen.” De vrouw vond dat dit haar persoonlijke waardigheid schond, en stapte naar de rechtbank. Daar kreeg ze uiteindelijk gelijk.

Quote Elke vriend kan er op Instagram voor zorgen dat je profiel een herden­kings­sta­tus krijgt. Stijn Debie

Instagram

Instagram hanteert ongeveer hetzelfde principe als Facebook. Opnieuw kan een nabestaande van je profiel een herdenkingspagina maken. Het grootste verschil is dat je hiervoor niet zelf kunt kiezen. Je kunt geen vriend op voorhand aanduiden. Elke vriend of familielid kan een formulier invullen op Instagram, daarbij een bewijs van overlijden toevoegen en ervoor zorgen dat je pagina een herdenkingsstatus krijgt. Die persoon wordt wel geen beheerder zoals op Facebook. Hij of zij kan dus bijvoorbeeld geen foto’s toevoegen of opmerkingen plaatsen. Of je vrienden zo’n pagina nog kunnen taggen in andere foto’s of verhalen is onduidelijk.

WhatsApp

Je WhatsApp-profiel is gekoppeld aan je gsm-nummer. Als je nummer niet meer wordt gebruikt of wordt overgedragen, gaat WhatsApp uit privacy- en veiligheidsoverwegingen je persoonlijke info verwijderen. Gelukkig is er wel nog een oplossing. Je kan voor je overlijden je berichten bewaren. Dat kan door bij instellingen je chat te exporteren. Op die manier wordt je gesprek als een zip-bestand verstuurd, met daarin de berichten inclusief alle foto’s, video’s en geluidsbestanden die in de chat aanwezig waren. Als je nabestaanden toegang hebben tot je telefoon is dit ook uiteraard na je overlijden mogelijk.

Volledig scherm Je chat exporteren? Dat doe je bij 'instellingen' > 'meer' > chat exporteren. © ThinkStock

Twitter

Bij Twitter is het niet mogelijk om een herdenkingspagina aan te maken. Zowel jij als je nabestaanden kunnen hier niets tegen doen. “Je kan wel het account van de overledene laten verwijderen”, zegt Debie. “Dat is vaak een ingewikkelde procedure via het hulpcentrum van Twitter. Je zal daarvoor onder meer een officiële vertaling van de overlijdensakte moeten voorleggen.”

Digitale erfenis

Maar wat als je nu socialemedia-accounts wil doorgeven, zonder al dat geregel met grote techbedrijven? “De beste manier om naar Belgisch recht de controle over je sociale media te regelen, is via een testament”, vertelt Debie. “Daarin leg je op een wettelijke manier vast wie bijvoorbeeld de inloggegevens krijgt van jouw online account. Verder kan je via een testament ook over extra-patrimoniale rechten beschikken. Dat wil zeggen dat je niet-vermogensrechtelijke digitale bestanddelen, zoals afbeeldingen of belangrijke digitale documenten, kunt overdragen. Daarbovenop kan je bijvoorbeeld ook een (digitale) testamentuitvoerder aanduiden.”

Quote Je paswoorden op een papier schrijven is absoluut niet zonder risico’s. Stijn Debie

Verder kan je ervoor kiezen om algemene gegevens zoals inloggegevens in een wachtwoordbeheerder te steken. “In tegenstelling tot in Frankrijk is deze online wilsuitdrukking in België niet wettelijk erkend. Het gaat ook hier dus niet om een rechtsgeldige wilsbeschikking.”

En wat als je je paswoorden gewoon achterlaat op een papier? “Dat kan een praktische oplossing zijn, maar zoiets is absoluut niet zonder risico’s. Niet alleen kunnen techbedrijven het account op elk tijdstip omzetten of afsluiten, maar het document kan ook verloren gaan of bij een nabestaande terechtkomen die niet door de overledene is aangeduid. Ik raad daarom aan om ze in bewaring te geven bij een persoon of instantie die je vertrouwt. Denk bijvoorbeeld aan een notaris.”

