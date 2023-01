Spot jij vannacht één van de mooiste meteorenzwermen van het jaar? “Tijdens de piek kan je tot 120 meteoren per uur zien”

Met wat geluk kun je volgende nacht één van de mooiste meteorenregens van het jaar spotten aan de hemel. Het gaat om de Quadrantiden, ook wel de Boötiden genoemd. Dat zal misschien niet meteen een belletje doen rinkelen, maar het is toch één van de “grote drie” meteorenzwermen. “Tijdens de piek kan je tot wel 120 meteoren per uur zien”, vertelt onze wetenschapsexpert Martijn Peters .

De twee andere grote meteorenzwermen zijn de Perseïden en de Geminiden. De Quadrantiden is de minst bekende. Waarschijnlijk komt dit omdat het fenomeen in de winter valt.

Meteoren kan je op elk moment zien voorbijvliegen. Het zijn restjes van ruimterotsen die rondzweven in ons zonnestelsel. Af en toe komen die in onze atmosfeer terecht wat zorgt voor een vallende ster. Die kenmerkende gloeiende staart ontstaat doordat de meteoor onderweg botst met de deeltjes in onze lucht. Dat gebeurt met een rotvaart van enkele tienduizenden kilometer per uur. De samenstelling van de meteoor bepaalt de kleur van de vallende ster.

Meteorenzwerm

Op sommige momenten doorheen het jaar reist de aarde echter door de baan van een stuk ruimterots. Die regio zit vol met stof waardoor er plots heel wat meteoren aan de hemel te zien zijn. Dan spreken we over een meteorenzwerm. De Quadrantiden meteorenzwerm is gelinkt aan de komeet 96P/Machholz 1 en planetoïde 2003 EH1. De planetoïde zou volgens wetenschappers verantwoordelijk zijn voor de piek in activiteit. Er zit ook een Belgisch kantje aan deze zwerm, want hij werd in 1830 door Adolphe Quetelet ontdekt.

Bij een zwerm lijken alle meteoren uit één punt te komen. Dat is de radiant. Waar die radiant ligt, bepaalt de naam van de zwerm. Zo ligt de radiant van de Perseïden bijvoorbeeld in het sterrenbeeld Perseus. De Quadrantiden danken hun naam aan een sterrenbeeld dat nu niet meer bestaat: Quadrans Muralis. Ze vallen nu in het sterrenbeeld Boötes waardoor ze soms ook Boötiden worden genoemd.

Volledig scherm Bij deze meteorenzwerm is het belangrijk om op het juiste moment omhoog te kijken. Dit jaar valt de piek om 5 uur ‘s ochtends (Belgische tijd). © EPA

Waar en wanneer?

De Quadrantiden kan je spotten tussen 28 december 2022 en 12 januari 2023, met de piek in de nacht van 3 op 4 januari. Komende nacht, dus. Tijdens de piek kan je tot wel 120 meteoren per uur zien. Daarmee is het één van de hevigste meteorenregens van het jaar. Maar de piek duurt amper 6 uur. Bij deze meteorenzwerm is het dus belangrijk om op het juiste moment omhoog te kijken. Dit jaar valt de piek om 5 uur ‘s ochtends (Belgische tijd). Dat betekent dat de meeste meteoren tussen 2 en 8 uur vallen. Niet enkel de hoeveelheid vallende sterren is kenmerkend voor de Quadrantiden. Ze staan ook bekend om hun heldere, kleurrijke vuurballen. Om de zwerm te zien, moet je naar het noordoosten kijken.

Bij een heldere donkere lucht mogen we ons dus aan een spectaculaire show verwachten. Dit jaar gooit de bijna volle maan echter roet in het eten. Je kan dit omzeilen door tussen 7 en 8 uur ‘s ochtends te kijken wanneer de maan net is ondergegaan. Helaas zit ook het weer niet mee. Komende nacht wordt het namelijk zwaarbewolkt en regenachtig, en gaat het ook waaien. Je zal dus geluk moeten hebben als je een vallende ster wilt spotten.

