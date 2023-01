Spoed Brussel overspoeld door mensen met een loopneus of hoestje: bij welke symptomen kan je beter naar de huisarts gaan?

Dag 11 Kan het kwaad als je elke dag hetzelfde eet?

Wie een gezondere levensstijl probeert aan te nemen, valt vaak terug op dezelfde soort voedingsmiddelen. Maar is dat wel slim om elke dag hetzelfde te eten? Sandra Bekkari beantwoordt vier vragen over gevarieerd eten op dag 11 van de ‘Start Gezond’-challenge en legt uit waarom variatie op het menu een goed idee is. “Het is de samenwerking van verschillende gezonde voedingsstoffen die zorgt voor een gezond succes.”

