Spijt van je ontslag? Zo keer je terug naar je vorige werkgever

Wat eten we vandaag? Rammenas: “Smakelijk alterna­tief voor bloemkool met cocktail­saus bij het aperitief”

Koop jij in de supermarkt vooral standaardgroenten zoals wortels, tomaten en courgette en laat je de onbekende varianten meestal links liggen? Met de rammenas breng je daar graag verandering in. “Knapperig zoals een radijsje, maar zachter van smaak”, vertelt Chef Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient in Kortrijk over de knol. Hij tipt hoe je de rammenas rauw én warm lekker bereidt, en deelt daarbij een exclusief recept om meteen zelf de keuken in te duiken.

11 maart