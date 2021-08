Sparen voor je (klein)kind: deze vier formules zijn het interessantste

SparenKreeg jij van je ouders ook een financieel rugzakje cadeau toen je meerderjarig werd of je studies afmaakte? Of spaar jezelf met dat doel voor je kinderen of kleinkinderen? Spaargids.be legt uit waarom het interessant is om niet alleen spaarformules, maar ook beleggingen te overwegen.

1. Geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening

Tot voor enkele jaren was het eenvoudig. Wie wou sparen, koos voor een spaarrekening. Ging het om sparen voor je kinderen of kleinkinderen, dan kwam ook een geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening in aanmerking. Op dergelijke rekeningen gaven banken trouwens vaak nog een hogere intrestvoet dan op spaarrekeningen voor volwassenen.

Door de lage rente hebben de spaarrekeningen veel van hun glans verloren. Het Jongerenboekje van Europabank is op de rekeningen van CPH Banque na het meest biedende met een basisrente van 0,20% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Dat kan nog worden verhoogd met een getrouwheidspremie van 0,10% als de stortingen een jaar behouden blijven. Veel kans dus dat dit niet volstaat om de inflatie te compenseren, waardoor de koopkracht van het spaargeld afneemt.

2. Tak21-spaarverzekeringen

Een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij biedt ook mogelijkheden. Een dergelijke rekening geeft een gewaarborgde basisrente. Bovenop kun je nog een extra winstdeelneming krijgen als de verzekeraar de stortingen met winst kan herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaten.

Een extra voordeel van een tak21-spaarverzekering is dat je die als ouder of grootouder kunt nemen op jouw eigen naam, waarbij je je kind of kleinkind of dat van je partner aanduidt als begunstigde. Die krijgt dan op de aangeduide dag of op het moment dat je overlijdt het gespaarde bedrag in handen. Zeker nu er steeds meer nieuw samengestelde gezinnen zijn, kan dat nuttig zijn.

3. Beleggingsplannen

Nu de spaarrekeningen maar weinig meer opbrengen, komen beleggingsplannen steeds meer in het vizier. Hier kun je periodiek een bedrag opzijzetten, waarmee dan deelbewijzen in een of meerdere beleggingsfondsen worden gekocht. Op die manier beleg je samen met anderen in obligaties, aandelen of een combinatie van beide. Je kan daarbij kiezen voor voorzichtige, neutrale of meer dynamische fondsen. Hoe meer je naar achter in deze lijst opschuift, hoe meer rendement je mag verwachten als de financiële markten meezitten. Tegelijk neemt het risico toe. Als de markten tegenzitten, kunnen de beleggingsfondsen en dus ook je deelbewijzen in waarde zakken.

Maar, als je spaart voor je kinderen of kleinkinderen en als die nu nog klein zijn, dan hebben we het sowieso over een lange spaarhorizon. Experts zullen dan toch vaak aandelenbeleggingen aanraden, omdat die nu eenmaal het meeste rendement opbrengen op lange termijn. De lange looptijd zorgt er dan voor dat de hoogtes en de laagtes wel uitgevlakt worden.

Via beleggingsfondsen koop je bovendien meteen een scala aan aandelen tegelijk. Een tegenvaller met één aandeel wordt dan vaak opgevangen door de andere effecten in het fonds. Bovendien zorgt een gespreide aankoop van deelbewijzen van het fonds ervoor dat jenooit het hele bedrag tegelijk investeert op het moment dat de beurs op haar hoogtepunt noteert.

4. Tak23-beleggingsverzekeringen

Net zoals je een tak21-spaarverzekering kan zien als een alternatief voor geld dat je lang op een spaarrekening zou houden, kan je tak23-beleggingsverzekeringen zien als een andere manier om in beleggingsfondsen te beleggen. De opbrengst van een tak23-beleggingsverzekering is namelijk rechtstreeks gekoppeld, zowel in plus als in min, aan de evolutie van de waarde van een of meerdere fondsen.

Een extra voordeel van een tak23-spaarverzekering is dat je die als ouder of grootouder kunt nemen op je eigen naam, waarbij je jouw kind of kleinkind aanduidt als begunstigde. Die krijgt dan op de aangeduide dag of op het moment dat je overlijdt het gespaarde bedrag in handen.