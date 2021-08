Sparen voor je kinderen: 6 geslaagde methodes

SparenKinderen zijn sneller groot dan je verwacht. Hoop je hen tegen de tijd dat ze het huis verlaten een financieel duwtje in de rug te kunnen geven? Zulk extraatje kunnen de meeste jongeren maar al te goed gebruiken om hun volwassen leven op poten te krijgen. Maar dan is de vraag: met welke spaar- of beleggingsformule doe je dat het best? Spaargids.be legt zes manieren om een spaarpotje te vergaren naast elkaar.

1. Geboorte- of jongerenspaarrekening

Vroeger was het simpel. Je opende gewoon een geboortespaarrekening of jongerenspaarrekening op naam van je zoon of dochter. Je kon er geld op storten als je wou en ze bracht meer op dat een klassieke spaarrekening voor de volwassenen. Vandaag is dat niet meer het geval. De flexibiliteit is gebleven, maar de extra opbrengsten zijn verdwenen. Alleen de kleine Waalse spaarbank CPH en Europabank bieden nog meer dan het wettelijke minimum van 0,11: 0,01% basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat plus 0,10% aan getrouwheidspremie voor gelden die een jaar ongewijzigd behouden blijven.

Het Jongerenboekje van Europabank geeft een jaarrente van 0,30%. Bij CPH ligt dat tussen 0,25% en 0,55%, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

2. Spaarplannen

Wie op regelmatige basis een bedrag opzij wil zetten voor zijn kinderen kan dit ook doen via een spaarplan, waarbij je elke maand via een doorlopende opdracht een bepaald bedrag overschrijft naar een spaarrekening. Sommige banken bieden hiervoor nog specifieke spaarrekeningen aan, al is hun aantal de voorbije jaren sterk gedaald. MeDirect geeft op haar Maandsparen Max zo een basisrente van 0,05% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Op deze rekening kan je maximum 5.000 euro per maand storten. Bij bpost bank kan je een Cocoon-spaarrekening openen met een basisrente van 0,40% en een getrouwheidspremie van 0,15%. Naar deze rekening kan je maandelijks tot 500 euro overschrijven.

3. TAK21-spaarverzekeringen

Sparen kan ook bij de verzekeraars, bijvoorbeeld via een TAK21-spaarverzekering. Dit is een formule met een gegarandeerde basisrente, waarop je eventueel nog een winstdeelneming kan krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Als je de rekening minstens acht jaar houdt, moet je geen roerende voorheffing betalen op de intresten.

Als ouder heb je twee mogelijkheden: ofwel spaar je op naam van het kind, ofwel op naam van jezelf. Let wel: eens je spaart op naam van je kind kan je het bedrag later alleen nog maar opvragen voor uitgaven die in het belang van het kind zijn. Spaar je op eigen naam, dan duid je het kind aan als begunstigde van het geld. Hierbij behoud je de vrijheid. Komt er later een kink in de kabel in de relatie met je kind, dan kan je heel vlot de begunstiging wijzigen. Een specifiek aanbod voor jongeren is de Yongo Moon spaarverzekering van AG Insurance.

4. Voorhuwelijkssparen

Bij de socialistische en neutrale mutualiteiten kunnen jongeren nog aan voorhuwelijkssparen doen. Ze moeten dan jaarlijks 18 euro tot 48 euro storten en kunnen het bedrag opvragen als ze trouwen of gaan samenwonen. Bovenop hun spaarinspanningen krijgen ze dan een premie die afhankelijk van het aantal jaren aansluiting kan oplopen tot 125%. De rekening loopt maximaal tot hun dertigste verjaardag. Zijn ze dan niet gehuwd of wonen ze dan niet samen, ontvangen ze een lagere vergoeding.

5. Beleggingsplannen

Een andere mogelijkheid is je spaarinspanningen voor je kind beleggen. En zo komen beleggingsplannen in het vizier. Je kan periodiek een bedrag opzijzetten, waarmee je deelbewijzen in een of meerdere beleggingsfondsen koopt. Op die manier beleg je samen met anderen in obligaties, aandelen of een combinatie van beide. Je kan kiezen voor voorzichtige, neutrale of meer dynamische fondsen. Hoe meer je naar achter in deze lijst opschuift, hoe meer rendement je mag verwachten als de financiële markten meezitten. Tegelijk neemt het risico natuurlijk toe. Als de markten tegenzitten, kunnen de beleggingsfondsen en dus ook je deelbewijzen in waarde zakken.

Wie nog een lange spaarhorizon heeft, zal niettemin vaak aandelenbeleggingen aangeraden krijgen. Op termijn brengen die immers nog altijd het meeste rendement op. Kinderen hebben zo’n langetermijnhorizon voor het spaargeld dat ze niet onmiddellijk nodig hebben voor een aankoop. Als de beurs dan zakt, dan hebben ze dus voldoende tijd om te wachten tot die weer hersteld is. Door te opteren voor de aankoop via beleggingsfondsen koop je bovendien meteen een heel scala aan aandelen tegelijk. Een tegenvaller met één aandeel wordt dan vaak opgevangen door de andere effecten in het fonds. Bovendien zorgt een gespreide aankoop van deelbewijzen van het fonds ervoor dat je nooit het hele bedrag tegelijk investeert op het moment dat de beurs haar hoogste punt noteert.

6. TAK23-beleggingsverzekeringen

Net zoals je een TAK21-spaarverzekering kunt zien als een alternatief voor geld dat je lang op een spaarrekening zou houden, kan je TAK23-beleggingsverzekeringen beschouwen als een andere manier om in beleggingsfondsen te investeren. De opbrengst van een TAK23-beleggingsverzekering is immers rechtstreeks gekoppeld, zowel in plus als in min, aan de evolutie van de waarde van een of meerdere fondsen. Een extra voordeel van een TAK23-spaarverzekering is dat je die als ouder of grootouder, net zoals bij een TAK21-spaarverzekering het geval is, kunt nemen op eigen naam. Je hebt dan de optie je kind als begunstigde aan te duiden. Op de aangeduide dag of op het moment dat je overlijdt kan het vervolgens beschikken over het gespaarde bedrag.

