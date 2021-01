Spaarcenten investeren in garagebox, studentenkamer of zorgvastgoed: dit zijn de voor- en nadelen

SparenSpaarboekjes brengen niets op, investeren in een opbrengsteigendom kost meteen een smak geld, en veel mensen blijven ook weigerachtig staan tegenover beleggen in aandelen. Wat kan u dan doen als u uw spaargeld toch een beetje wil laten renderen? Een mogelijke opties is investeren in ‘alternatief’ vastgoed. Spaargids.be ging na wat de voor- en nadelen zijn van een investering in een garagebox, studentenkamer of seniorenvoorziening.

GARAGEBOX OF PARKEERPLAATS

Voordelen

• Lage aankoopprijs

Een parkeerplaats of garagebox heeft u voor een vrij laag investeringsbedrag. Op Immoweb tikt u al een garagebox op de kop vanaf 5.000 euro, een vrijstaande parkeerplaats in een kleinere gemeente koopt u vanaf 3.000 euro. Maar het spreekt voor zich dat de ligging dat prijskaartje aardig doet oplopen. In hartje Brussel of het mondaine Knokke telt u al snel enkele tienduizenden euro’s neer voor een garagebox.

• Lage kosten

Een garagebox vergt weinig onderhoud. U hoeft zich niet te bekommeren om mogelijke defecten aan het sanitair of de verwarming. Enkel de verlichting of de automatische poort zijn wellicht ooit aan vervanging toe.

• Geen verborgen gebreken

Het aankoopproces kan snel verlopen. Een garagebox is wat die is. Schimmelvorming in de badkamer of slechte isolatie zijn bijvoorbeeld niet aan de orde.

Nadelen

• Beperkte huuropbrengst

Als u een garagebox verhuurt voor 100 euro per maand, dikken uw huurinkomsten uiteraard niet al te snel aan.

• Shift naar duurzame mobiliteit

Almaar meer steden weren de wagen uit het centrum en voor jongeren is een eigen wagen niet langer altijd een must. De groeiende groep eigenaars van een elektrische wagen verkiest dan weer een parkeerplaats met laadsysteem. Dat verkleint het aantal potentiële huurders voor een klassieke garagebox.

STUDENTENKAMERS

Voordelen

• Laag investeringsbedrag

Met een investering van ruim 100.000 euro kunt u de markt van de studentenkamers op.

• Ontzorging

Tegenwoordig springen veel investeerdersgroepen op studentenkamers. Zij staan vaak garant voor de verhuur, het beheer en het onderhoud van de studentenkamer, waardoor u zelf op beide oren kunt slapen.

• Grote potentiële huurdersdoelgroep

Populaire studentensteden als Gent, Brussel en Leuven lokken elk jaar vele tienduizenden jongvolwassenen. Zij gaan spontaan op zoek naar een studentenverblijf, wat het u naar werving toe een pak gemakkelijker maakt.

• Oplossing voor eigen studerende kinderen

Hebt u nog studerende kinderen? Dan zijn zij uiteraard uw prioritaire huurders. U hoeft voor hen niet langer op zoek naar een geschikt kot.

Nadelen

• Te snel groeiend aanbod

Studentenhuizen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Waar de markt vroeger vooral bestond uit omgebouwde woningen, verwerven grote studentengebouwen een groeiend marktaandeel. Dat leidt op termijn misschien wel tot een overaanbod.

• Het corona-effect

Van een bruisend studentenleven is er al bijna een jaar geen sprake meer. De vraag is of dat studenten ervan weerhoudt om volgend academiejaar een kot te huren.

• Afhankelijkheid van onderwijsinstellingen

Heeft u enkele jaren geleden een kot gekocht in de buurt van een campus die er binnenkort wegtrekt? Dan zal de huurinteresse waarschijnlijk drastisch afnemen.

ZORGVASTGOED

Voordelen

• Groeiende doelgroep

De bevolking vergrijst, wat ervoor zorgt dat de nood aan seniorenhuisvesting zal toenemen.

• Zekerheid voor de eigen oude dag

U bent later verzekerd van een flat op uw voorkeurslocatie en met het comfort dat u vooropstelt. U hoeft dus op termijn geen vrede te nemen met wat er nog op de markt beschikbaar is. In tussentijd geniet u van een huurrendement.

• Gemeenschappelijk beheer

U koopt een onderdeel van een complex. De eigenaar staat garant voor de kwaliteit van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Nadelen

• Hogere investeringskosten

Een serviceflat vraagt meestal een grotere investering dan een ‘gewoon’ appartement. De accommodatie hoort onder meer rolstoeltoegankelijk te zijn en voorziet doorgaans ook in ondersteuning door een woonassistent.

• Te snel groeiend aanbod

Dat veel babyboomers binnen afzienbare tijd nood zullen hebben aan aangepaste woonfaciliteiten is ook investeerders niet ontgaan. Het aantal residenties nam de afgelopen jaren sterk toe en zorgt misschien wel voor een oververhitte markt. Het valt ook af te wachten hoe de vraag op lange termijn, na de instroom van de babyboomgeneratie, evolueert.

• Het corona-effect

De berichtgeving rond de circulatie van het coronavirus in seniorenvoorzieningen heeft potentiële huurders misschien wel schrik aangejaagd. Ze proberen mogelijk langer thuis te blijven en doen daartoe een beroep op de thuiszorgdiensten die de voorbije jaren sterk zijn uitgebreid.

• Langetermijnhorizon

Wie op zijn vijftigste zorgvastgoed koopt met het idee er na enkele decennia zelf in te trekken, werkt een langetermijnplanning uit. Het is niet onwaarschijnlijk dat uw leven ondertussen een drastische wending neemt en die geknipte serviceflat van destijds ondertussen niet meer aan uw ideaalbeeld voldoet. U moet er daarnaast ook van uitgaan dat het gebouw nog altijd in uitstekende staat is en erop vertrouwen dat de eigenaar van het complex instaat voor een goed beheer.

CONCLUSIE

Elke vastgoedinvestering kent voor- en nadelen. Naast de vermelde factoren komt het erop aan uw potentiële aankoop grondig te screenen om achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan. Het aspect locatie zal altijd een cruciaal element vormen en mee bepalen of u al dan niet van een geslaagde aankoop kunt spreken. Ongeacht het type investering creëren de goedkope woonkredieten in combinatie met de lage spaarrentes een interessant investeringsklimaat. Wie goed over zijn lening onderhandelt, slaagt er daarbij nog in om onder de geafficheerde rentes te duiken.

