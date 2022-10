Spaans golfresort waar tal van Belgen tweede verblijf hebben pakt uit met verbluffende villa waarin niet alleen de 7m20 hoge voordeur de show steelt

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een gloednieuwe villa op een populair golfresort aan de Costa Blanca.

Als je naar ‘Costa Belgica’ op VTM2 kijkt, lijkt het alsof er enkel aan de Costa del Sol luxevastgoed boven het miljoen euro wordt verkocht en dat je aan de Costa Blanca op dat vlak niet aan je trekken komt. Maar dat is de waarheid geweld aan doen, want ook in de ruime omgeving rond Alicante is er een groot aanbod. In het zuiden van de regio is het poepchique Las Colinas Golf & Country een verzamelplaats voor wie op zoek is naar luxe, rust en groen. Onder hen bevinden zich heel wat (bekende) Belgen die daar best een centje voor over hebben.

Volledig scherm . © Villa Morning Breeze

Als je een doorsnee-appartement koopt, kom je sowieso boven de 300.000 euro uit en voor een woning is dat meer dan het dubbele. Wie echt iets exclusief wil, moet daar een veelvoud voor betalen. Villa Morning Breeze past perfect in dat plaatje. Op het resort van 300 hectare is het de enige woning die van de hand is van Monica Armani. Het nichtje van mode-icoon Giorgio is in de design- en architectuurwereld een naam die klinkt als een bel.

Ze koos voor een entree in stijl met een voordeur van maar liefst 7m20 hoog. Aan de achterzijde spreekt het zwembad tot de verbeelding door de glazen wanden en de ledverlichting. Via twee aquariumramen is het zelfs van in de woning te bewonderen. Daar werd ook een kroonluchter op maat gemaakt om perfect in de leefruimte te passen. Voor het meubilair greep Armani terug naar enkele van haar ontwerpen voor Tribu en B&B Italia.

Op de bewoonbare oppervlakte van 760 m², met de indeling van een amfitheater, zijn drie slaap- en badkamers ondergebracht, een gymzaal en een wellness met jacuzzi, Turks bad en Finse sauna. Bijna alle ruimtes zijn vanzelfsprekend afgestemd op de prachtige omgeving. En omdat je hier het grootste deel van de tijd buiten doorbrengt, zijn ook 240 m² aan terrassen aangelegd op het perceel van 2.000 m².

Rest ons enkel nog het prijskaartje te vermelden: 4.850.000 euro. Op de Belgische markt wordt de villa hier aangeboden.

