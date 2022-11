“Soms merk je in je buik een bultje dat je zelf kan terugduwen”: 5 procent van de mensen krijgt ooit een navelbreuk

Video VIDEO. Elke 6 minuten krijgt iemand in België een botbreuk door osteoporo­se: topkine­sist geeft botverster­ken­de oefeningen

Iedere zes minuten krijgt iemand in België een botbreuk die veroorzaakt wordt door osteoporose. Toch wordt de ziekte onvoldoende opgespoord en behandeld. “En dat is jammer, want we kunnen osteoporose op eender welke leeftijd genezen. Maar hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen”, zegt dr. Michaël Laurent vandaag, op Wereld Osteoporose Dag. En je kan osteoporose ook preventief aanpakken. Topkinesist Lieven Maesschalck geeft botversterkende oefeningen die je makkelijk thuis kunt doen.

20 oktober