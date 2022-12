“Soms ben je als ouder zo gestresseerd dat je jezelf niet meer in de hand hebt”: weet je geen raad met je puber? Expert geeft advies voor een betere band

Sinds de scheiding slaapt Taï (38) in dezelfde kamer als haar drie kinderen: “In het donker komen de tongen los en brengen ze hun verdriet onder woorden”

Haar jeugd die ze doorbracht in Afrika, maar ook een parentale burn-out gevolgd door een echtscheiding maakten van Taï een mama die inzet op mentaal welzijn, rust, veel buiten zijn en de best mogelijke hechting met haar kinderen. “Ik zou het nog steeds niet over mijn hart krijgen om de kinderen meer dan een halve dag per week naar de crèche te brengen.”

