“Sommige mensen ontdekken pas jaren later dat hun ex hun e-mail nog altijd meeleest”: onze techexpert vertelt hoe je je beschermt tegen online stalking

“Liefdes­ver­slaaf­den denken continu maar aan één ding: het object van hun liefde”: expert vertelt over ongezonde liefde en hoe je ‘gezond’ leert liefhebben

‘Ik kan niet leven zonder jou’. Het klinkt romantisch, zeker met Valentijn in het verschiet. Tot je de liefde ook écht op die pijnlijke manier beleeft: als een obsessie of verslaving waarbij je zelf in het niets verdwijnt. Therapeut Sarah Hofman vertelt over een relatieverslaving en hoe je dat kan opmerken. “In een normale verliefdheid ebt die eerste passionele golf weg en komt er iets anders in de plaats: liefde. Een liefdesverslaafde blijft in dat eerste stadium hangen.”

14 februari