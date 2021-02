Sollicitatiegesprek voor de boeg? Op de volgende vragen hoef je niet te antwoorden

“Heb je een kinderwens?”

Een vraag naar jouw toekomstplannen op vlak van kinderen, is niet toegelaten. Ook de vraag of je zwanger bent, moet je niet beantwoorden. Een uitzondering is wanneer de job waarvoor je solliciteert gevaarlijk is voor een ongeboren kind. Maar zelfs in dat geval zeggen sommige deskundigen dat een werkgever niet mag polsen of je zwanger bent. De vraag kan namelijk net zo goed gesteld worden ná je aanwerving.

“Ben je gelovig?”

Met jouw religieuze overtuiging heeft een werkgever geen zaken. En dat geldt ook voor je leeftijd (die vermelden op je cv is dus écht geen must), seksuele geaardheid, burgerlijke staat, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of financiële toestand. In uitzonderlijke gevallen is zo’n vraag toch relevant en toegelaten. Denk bijvoorbeeld aan een kandidaat-godsdienstleraar die gaat solliciteren in een school.

Op zoek naar een job? Bekijk hier alle vacatures op jobat.be.

“Hoe is jouw gezondheid?”

Ook vragen naar je gezondheid vallen onder de antidiscriminatiewetgeving. Soms kan een gezondheidsvraag wel relevant zijn voor de uitoefening van een bepaalde job. Wie hoogtevrees heeft, kan moeilijk boomverzorger worden. Maar de vraag of je vaak ziek bent, moet je alleszins niet beantwoorden. Heb je bijvoorbeeld een chronische ziekte, dan beslis je zelf of je dat vertelt. Doe je het niet, dan ben je zeker dat het niet meespeelt bij de selectie. Doe je het wel, dan hoef je niet op je woorden te passen eens je bent aangeworven.

“Heb je een blanco strafblad?”

Of je een strafrechtelijke voorgeschiedenis hebt, hoeft een potentiële werkgever niet te weten. De enige context waarin deze vraag wel is toegelaten, is als het een absolute voorwaarde is voor de job. Denk maar aan bepaalde jobs in de bewakings- of de bankensector. Wil je aan de slag in het onderwijs? Dan moet je over je burgerlijke en politieke rechten beschikken. Dat toon je aan met een uittreksel uit het strafregister.

“Wat doen je ouders?”

Achter verboden of ongepaste vragen schuilen niet altijd slechte bedoelingen. Soms wil een interviewer of rekruteerder het ijs breken of jou beter doorgronden. Maar dat betekent niet dat dit soort vragen ook gewoon kunnen. Welk beroep jouw ouders uitoefen(d)en is een vraag die je niet hoeft te beantwoorden. Enkel voor een beperkt aantal jobs is die vraag relevant als onderdeel van de veiligheidscheck.

Lees meer op Jobat.be:

Bronnen: jobat.be, ACV, Securex, VDAB, Vlaams Patiëntenplatform, Vlaamse overheid