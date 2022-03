Sofie (40) voedt haar twee dochters alleen op: “Ik gebruik humor in stresserende situaties, lachen neemt de spanning weg”

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Nog tot en met volgend weekend eten kinderen gratis in al deze frituren

Ga je ook af en toe frietjes halen? Dan is er goed nieuws, want nog tot en met volgend weekend eten kinderen helemaal gratis in een hele reeks frituren verspreid over Vlaanderen. De leden van Promojagers België laten het zich geen twee keer zeggen en taggen al hun vrienden en vriendinnen.

12 maart