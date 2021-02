Slimme verlichting en beveiligingscamera’s: met deze ingrepen geef je inbrekers geen kans

In 2019 noteerde de politie 47.021 meldingen van woninginbraak in ons land. De coronacrisis strooit echter ook inbrekers roet in het eten, want dit cijfer is met dank aan de avondklok en het sterk toegenomen thuiswerk sinds de eerste lockdown gedaald. Toch blijf je ook nu beter op je hoede. Met de volgende tips hou je je huis inbraakvrij.

Altijd thuis

Licht is een onmisbaar wapen in de strijd tegen dieven. Het is een klassieker, maar simpelweg zorgen dat er lampen branden, ook als je weg bent, is een belangrijk afweermiddel. Je wil natuurlijk ook geen torenhoge energiefacturen, dus je beste optie is om een paar slimme lampen in huis te halen. Met behulp van een tijdschakelaar kan je die programmeren om aan en uit te gaan op bepaalde tijdstippen.

Volledig scherm Verlichting met bewegingssensor: CSL-100 © Shop.hln.be

Voor je buitenverlichting kan je een stapje verder gaan. Neem bijvoorbeeld een lamp die op zonne-energie werkt en ook over een instelbare bewegingssensor beschikt, zoals deze Dreamled-buitenlamp. Bevindt er zich iemand binnen 2 tot 8 meter van de lamp, dan knipt ze vanzelf aan. Weinig bezochte binnenruimtes, zoals de garage of de traphal, kan je ook beveiligen met slimme lampen die voorzien zijn van bewegingssensoren.

Volledig scherm Verlichting met bewegingssensor: SPL-500 © Shop.hln.be

Installeer een beveiligingscamera

Elke beveiligingsexpert zal beamen: inbrekers wagen zich liever niet aan huizen met alarmsystemen en camera’s. Voor uitgebreide systemen schakel je best een erkende expert in, maar het kan ook kleinschaliger. Je kan een enkele camera, zoals deze Mr Safe Outdoor HD-camera, aan een muur van je woning of bedrijf bevestigen om in de gaten te houden wat er buiten gebeurt. De camera slaat beelden op via een - gratis - app, die je zowel live als achteraf kan bekijken. Het toestel beschikt verder over infrarood nachtzicht en een microSD-kaart, waardoor beelden niet verloren gaan mocht de internetverbinding plots wegvallen.

Versterkt fort

De gemiddelde financiële schade bij een inbraak bedraagt 3.000 tot 4.500 euro. Dan geef je misschien liever een deel van dat bedrag aan een betere inbraakbeveiliging. De deuren op het gelijkvloers kan je (laten) voorzien van meerpuntssloten en anti-inbraakstrips. Doe een check-up van alle mogelijke toegangen tot je woning, inclusief ramen en keldergaten.

Slimme deurbel

Een ander hulpmiddel dat aan populariteit wint is de slimme videodeurbel. Zo kan je als je niet thuis bent zien wie er voor je deur staat en die persoon desgewenst spreken. Je kan ze zo instellen dat je via de bijhorende app een seintje krijgt zodra er beweging gedetecteerd wordt.

Sociale controle

En dan zijn er nog enkele ouderwetse methodes die nog altijd doeltreffend zijn. Ben je een tijd van huis weg? Schakel dan je buren in om een oogje in het zeil te houden. Vraag hen zeker ook om ervoor te zorgen dat er geen brieven en kranten uit je brievenbus puilen. Steek spullen zoals ladders of afvalcontainers weg achter slot en grendel in je garage of tuinhuis. Verstop nooit reservesleutels onder de mat of in een bloembak, en leen die alleen uit aan mensen die je 100% vertrouwt. Leg geen kostbare spullen te kijk bij ramen. En een laatste punt: let op wat je deelt via sociale media of zorg er minstens voor dat wat je deelt goed afgeschermd staat voor onbekenden, zeker als je op vakantie gaat of bent.

Liever andere veiligheidsproducten? Bekijk hier het volledige aanbod in de HLN Shop.

Lees ook: