Slim solliciteren: wanneer mag je over je loon beginnen?

JobatHeb je een nieuwe job in het vizier, dan wil je wellicht weten welk loon je potentiële werkgever bereid is te betalen. Aangezien er aan geld nog steeds een taboe kleeft en werkgevers onderhandelingsruimte willen bewaren (en geen kandidaten bij voorbaat willen afschrikken), zal geen enkele vacature echter een concreet salarisbedrag voorschotelen. Dit belangrijke aspect van een job zal pas gaandeweg aan bod komen. Maar wanneer is nu precies het goede moment om je loonsverwachtingen op tafel te gooien? En hoe pak je dat bedachtzaam aan? Jobat.be schiet te hulp.

Een beetje geduld

De kans is groot dat je staat te popelen om uit te vissen welk salaris er aan die leuke job hangt. Het loon kan een boeiende baan immers extra interessant maken. Of omgekeerd: als die toffe job geen dito loon met zich meebrengt, zoek je misschien liever verder naar een baan die op alle fronten matcht. Hoe belangrijk het salaris ook kan zijn, toch kom je maar beter niet te snel ter zake.

De beleefdheidsregel stelt dat je er als sollicitant tijdens het eerste gesprek best niet zelf over begint. Door te vroeg in de procedure te focussen op het financiële, kan je immers de indruk wekken de verkeerde prioriteiten te stellen. Probeer aan het begin van de sollicitatie liever uit te zoeken of er inhoudelijk een match is.

Gezonde interesse

Je mag het salaris natuurlijk ook niet geheel negeren. Door te laten uitschijnen dat je er totaal geen belang aan hecht, kan je anderzijds een wanhopige of onprofessionele, naïeve indruk wekken, en ook dat wil je uiteraard vermijden. Denk dus vóór je je naar het sollicitatiegesprek begeeft goed na welk loon je graag zou ontvangen. Probeer hier een realistisch beeld van te vormen. Je kan je vorige inkomen als uitgangspunt nemen, maar toets zeker af welk salaris marktconform is voor iemand met jouw profiel in de gegeven sector en functie.

Over de brug

Oefen je genoeg geduld en blijkt er wederzijdse interesse, dan zal de recruiter vroeg of laat onvermijdelijk het loon ter sprake brengen. Bevind je je niet in een ijzersterke onderhandelingspositie, of speel je liever op safe, dan kijk je dus best de kat uit de boom tot de werkgever het onderwerp zelf aanroert. De kans is groot dat hij of zij niet meteen over de brug komt, maar de vraag eerst aan jou stelt. Vind je het moeilijk om een bedrag te noemen? Kaats de vraag dan terug door te polsen welk loon zij kunnen bieden. Vraag welk salaris het bedrijf zelf geschikt acht voor de beoogde functie.

Niet te concreet

Waag je het er zelf als eerste een bedrag op te kleven, wees dan niet té concreet. Noem dus geen specifieke som, maar geef een vork mee met een onder- en bovengrens waar jij je goed bij voelt en waarbinnen je kan onderhandelen. Zorg ervoor dat je deze loonvraag ook kan motiveren. Laat blijken dat je je huiswerk hebt gemaakt en dat je niet zomaar een leuk klinkend bedrag uit de lucht grijpt. Krijg je niet meteen wat je wilt, bespreek dan welke perspectieven er naar de (nabije) toekomst toe zijn.

Compenseren

Vergeet tijdens het onderhandelen zeker de extralegale voordelen niet te bespreken. Sommige zijn misschien automatisch toegekend via cao’s, maar heb je op dit vlak specifieke verlangens, maak die dan zeker nu kenbaar. Extralegale voordelen zijn een fiscaal interessante manier om de verwachtingen van werkgever en werknemer beter op elkaar af te stemmen. Ze vergen vaak een minder grote investering van de werkgever, maar desondanks houdt de werknemer dankzij de gunstige regeling netto toch meer over dan wanneer hetzelfde budget hem in loon uitgekeerd zou zijn.

