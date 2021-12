Slechts 6 van 20 geteste vitamine D supplementen bieden de correcte dosis: welke koop je het best?

“De geur van zwanwor­sten doet me kokhalzen”: zo maken twee jonge chefs de betere versie van een hotdog

Zaterdag start het nieuwe seizoen van Loïc Tussen 2 Vuren. Deze keer laat de VTM-kok de uitdaging echter over aan twee veelbelovende jonge chef-koks. De twee koks nemen het in de keuken van Loïc tegen elkaar op in de strijd om het lievelingsgerecht te maken van een Bekende Vlaming. Deze week gaan Chiara (12) en Sam (12) de uitdaging aan om de lekkerste Haute Dog te maken. Het lievelingsgerecht van Maureen Vanherberghen (34). HLN geeft een exclusieve kijk in de gerechten van de kandidaten.

15 december