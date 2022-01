Slechte wifi- en gsm-verbinding in huis? Zo los je het op

MIJNTELCOIsoleren is voordelig voor je energiefactuur, maar voor je wifiverbinding en gsm-signaal is het rampzalig. Zeker in nieuwbouwwoningen ondervinden heel wat mensen problemen om zorgeloos te surfen en bellen. Hoe los je dat op? Mijntelco zocht het uit.

Een te goed geïsoleerd huis: in tijden van torenhoge energiefacturen lijkt dat onmogelijk. En toch, voor optimaal bel- en surfgedrag is het soms wel een probleem. Wifi en bij uitbreidingen alle signalen houden niet van beton en isolatie. Ondermaats bereik is dan ook een typisch fenomeen in nieuwbouwwoningen. Door een combinatie van veel isolatie, beton en driedubbel glas ontvang je op je mobiele toestellen mogelijk weinig of geen signaal.

Hoe los je dat op?

De meest eenvoudige oplossing is mogelijk om te veranderen van provider. De nabijheid van een gsm-mast heeft namelijk een grote invloed op het signaal. Stel: je woont in een volledig geïsoleerde nieuwbouwwoning en enkele honderden meters verderop in de straat staat een mast van Proximus. Dan is de kans reëel dat het signaal ondanks de isolatie toch sterk genoeg is om zonder problemen te bellen in alle ruimtes van je woning. Terwijl dat met pakweg een abonnement van Telenet misschien onmogelijk is. Voor wie niet gebonden is aan een bepaalde provider, is dat uitzoeken en overschakelen een goed begin. Lees hier hoe je gemakkelijk van telecomoperator kan veranderen.

Wil je je vertrouwde provider behouden, maar ervaar je problemen met je bereik? Dan kan een Mobile Coverage Extender helpen. Dat is een signaalversterker die je aansluit op je modem. Het werkt als een mini-zendmast die het 3G/4G/5G-signaal van buiten overneemt om het vervolgens binnenshuis te versterken. Al is die technologie ondertussen verouderd. Sterker nog: vanaf 7 april biedt bijvoorbeeld Proximus de dienst niet meer aan. Ook Telenet verkoopt geen nieuwe toestellen meer.

Bellen via Wifi is de toekomst

De toekomst is aan VoWiFi , ofwel Voice over WiFi. Met die technologie kan je met een beperkt - of zelfs zonder - mobiel signaal bellen en sms’en. Je verbruik gaat van je belminuten af net zoals bij een normaal gesprek. Het enige wat je moet doen, is het activeren bij instellingen op je smartphone. VoWiFi omzeilt alle mogelijke stoorzenders. Je smartphone selecteert tijdens het bellen zelf de beste verbinding: het mobiele signaal van je provider of het wifinetwerk.

Tips voor een goed wifisignaal

Om van die technologie gebruik te maken, is een vlotte wifiverbinding natuurlijk noodzakelijk. En ook dat kan in goed geïsoleerde woningen een probleem zijn. Met enkele eenvoudige tips los je dat toch op. Je netwerk uitbreiden met een wifibooster is het meest aangeraden. Zo’n booster versterkt het signaal en zorgt dus voor een beter bereik.

Beschik je in een kamer met slechte wifiverbinding over een ethernetaansluiting? Dan is een accesspoint aangeraden. Het internetsignaal wordt doorgestuurd via een ethernetkabel, waardoor de snelheid tot aan het accesspoint bijna niet vermindert. Belangrijk: plaats boosters enkel op plaatsen met een slecht bereik. Te veel boosters kunnen elkaar tegenwerken en net zorgen voor een slechtere verbinding.

Tip: Niet ieder telecomabonnement biedt even snelle wifi aan. Dit zijn de 10 best geprijsde formules met hoge internetsnelheid volgens Mijntelco.be.

