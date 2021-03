“Slaapapneu is een sluipmoordenaar, hij put je volledig uit”: professor vertelt wat de klachten zijn en wat je eraan kan doen

Word jij ook zo vaak wakker ‘s nachts? Slaapcoach legt uit hoe dat komt en wat je eraan kan doen: “Medicatie is echt af te raden”

7 februari Een snurkende partner, nachtmerries of een toiletbezoek: er zijn tal van oorzaken waardoor we ’s nachts wakker worden. Hoe val je daarna weer snel in slaap? “Kijk vooral niet constant naar de klok, maar sta op en ga een half uur iets compleet onnuttigs doen”, zegt slaapcoach Ellen Smets die advies geeft om snel weer in dromenland te vertoeven.