Skiën, langlaufen of wandelen in de Italiaanse Alpen: alle troeven van Seiser Alm op een rij

Zuid-TirolDe bladeren vallen van de bomen, dus mogen we al wegdromen bij een kraakvers, wit sneeuwtapijt. Het skiseizoen lonkt, met de Italiaanse Alpen als topbestemming. Op de Seiser Alm ski, langlauf en wandel je door het magische berglandschap van Zuid-Tirol (Südtirol). Hier kijk je uit over Europa’s grootste hoge Alpenweide en beleef je een zalig actieve winter.

Aan skipistes geen gebrek in Seiser Alm (en Val Gardena), want met 181 kilometer is dit een gigantisch skigebied om u tegen te zeggen. Beginners, doorwinterde wintersporters en families die komen genieten van de berglucht leven zich hier vanaf 7 december tot 11 april uit in de natuur. Hier vind je Europa’s grootste hoge Alpenweide, makkelijk te bereiken via 20 moderne zetelliften en sleepliften. De nagelnieuwe, luxueuze Spitzbühl-lift is een van de paradepaardjes van de infrastructuur. Hij voert je in sneltempo naar de Spitzbühlhütte, vanwaar je uitkijkt over het Schlernmassief. En ook al zit je met je hoofd in de wolken, onthoud altijd: sci ai piedi! Oftewel: skilatten aanhouden.

Je kroost kan hier leren skiën in een van de vele skischolen, of zich uitleven in de sneeuw in de speelzones. Langs het parcours Seiser Alm Ronda zijn heksen en tovenaars te zien, die het magische sneeuwtapijt tot leven brengen. Zijn er tieners mee op vakantie? Die entertain je in het Seiser Alm Snowpark.

Langlaufen en wandelen

Niet zo’n fan van skiën? Tussen de bergen Schlern, Langkofel en Plattkofel glijd je over 80 kilometer aan zonnige langlaufpistes. Die voeren je door de hele Seiser Alm, op hoogtes tussen 1.800 en 2.200 meter boven de zeespiegel. Er zijn langlaufpistes voor elk niveau én voor elke stijl, dus of je nu klassiek of vrij langlauft: hier beleef je de tijd van je leven. De regio trekt ook veel internationale topteams aan, die hier duurtrainingen op grote hoogte houden.

En ook voor wandelaars is dit gebied een aards paradijs. Langs een uitgebreid wandelnetwerk van 60 kilometer trek je door het besneeuwde landschap. Met een goed paar wandel- of sneeuwschoenen vertrek je voor een sportieve of ontspannende hike. Stop onderweg af en toe om het adembenemende landschap op beeld vast te leggen, en rust tussendoor uit in een typische berghut. Daar smul je van een huisbereide maaltijd, met zicht op het prachtige berglandschap.

Handig om te weten

Tussen 1 en 29 maart 2023 zoef je elke woensdag al vanaf 7 uur over de skipistes. Daarna schuif je de voetjes onder tafel voor een overheerlijk ontbijt met lokaal lekkers. Met een pas voor de Dolomiti Superski of Dolomiti NordicSki heb je bovendien toegang tot elke skipiste in het gebied, goed voor meer dan 1.200 kilometer aan sneeuwplezier en bijna 1.000 kilometer skipistes die het land doorkruisen. Vraag bij je verblijf naar de Südtirol Guest Pass, die op veel logeeradressen wordt aangeboden. Daarmee spring je gratis op het openbaar vervoer.

Plan nu al je wintersportvakantie en beleef een onvergetelijke winter in de bergen van Zuid-Tirol.