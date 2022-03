Sinds corona stegen vastgoedprijzen enkel in Duitsland nog sneller dan bij ons

Woon.Corona heeft voor een flinke prijsstijging van het vastgoed gezorgd. Sinds het begin van de crisis moet je in ons land 11,8 % meer betalen voor een woning. Nergens in Europa, behalve dan in Duitsland, is die toename zo groot. Het goede nieuws is dat België het derde goedkoopste land van Europa is.